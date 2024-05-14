Классным руководителям в новосибирских школах увеличат дополнительные выплаты

Александр Жуков сообщил журналистам о решении Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся Новосибирской области.

«Президент России Владимир Владимирович Путин в своем Послании Федерации Федеральному Собранию поручил предусмотреть увеличение с 1 марта 2024 года выплат за классное руководство (кураторство) до 10 тыс. рублей педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек», – рассказал Александр Жуков.



Первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области также отметил, что принято решение направить более 8 млн рублей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в образовательных организациях Новосибирской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. За счет указанных средств будут обеспечены выплаты кураторам 518 учебных групп. А также 149 млн рублей за классное руководство педагогическим работникам в образовательных организациях Новосибирской области, реализующих образовательные программы начального, среднего и основного общего образования. За счет указанных средств будут обеспечены выплаты классным руководителям 9528 классов.



Указанные средства предусмотрены в целях финансирования увеличенных выплат в июле-августе 2024 года. Финансирование на второе полугодие 2024 года планируется предусмотреть в рамках внесения изменений в закон о федеральном бюджете на текущий год.