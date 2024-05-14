Почти 2,5 тысячи российских педагогов обучатся работе с беспилотными авиационными системами

В России дан старт очному обучению педагогов по программе профессиональной переподготовки в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). В рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» профессиональную переподготовку пройдут почти 2,5 тыс. педагогов из свыше 520 школ и 30 колледжей.

«К 2030 году в России планируется подготовить миллион специалистов по беспилотным летательным объектам. Масштабная программа переподготовки педагогов позволит интегрировать знания о беспилотных авиационных системах в общее и среднее профессиональное образование. Сегодня стартует обучение у первого потока слушателей. В нем принимают участие педагоги из 30 российских регионов. Практические занятия пройдут в центрах обучения в шести российских регионах: Чечне, Татарстане, Хабаровском крае, Ульяновской, Свердловской и Калужской областях», – рассказал директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.

Обучение педагогов школ и колледжей состоит из четырех модулей. В первом модуле – новейшие методы работы в области дополнительного образования детей и подростков. Второй модуль знакомит с устройством и работой беспилотника: слушатели смогут освоить базовые основы управления БАС с помощью симулятора, а также узнать о принципах пилотирования БАС и правовых нормах воздушной навигации.

В третьем модуле обучение продолжится на симуляторе. Педагоги освоят навыки управления дроном на разной скорости и высоте, при различных погодных условиях. Четвертый модуль посвящен практике полетов, а также спортивным БАС.