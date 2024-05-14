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Наука и образование

Почти 2,5 тысячи российских педагогов обучатся работе с беспилотными авиационными системами

Обучение педагогов школ и колледжей состоит из нескольких модулей, заключительный модуль посвящен практике полетов.  

pxhere.com

В России дан старт очному обучению педагогов по программе профессиональной переподготовки в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). В рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» профессиональную переподготовку пройдут почти 2,5 тыс. педагогов из свыше 520 школ и 30 колледжей.

«К 2030 году в России планируется подготовить миллион специалистов по беспилотным летательным объектам. Масштабная программа переподготовки педагогов позволит интегрировать знания о беспилотных авиационных системах в общее и среднее профессиональное образование. Сегодня стартует обучение у первого потока слушателей. В нем принимают участие педагоги из 30 российских регионов. Практические занятия пройдут в центрах обучения в шести российских регионах: Чечне, Татарстане, Хабаровском крае, Ульяновской, Свердловской и Калужской областях», – рассказал директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.

Обучение педагогов школ и колледжей состоит из четырех модулей. В первом модуле – новейшие методы работы в области дополнительного образования детей и подростков. Второй модуль знакомит с устройством и работой беспилотника: слушатели смогут освоить базовые основы управления БАС с помощью симулятора, а также узнать о принципах пилотирования БАС и правовых нормах воздушной навигации.

В третьем модуле обучение продолжится на симуляторе. Педагоги освоят навыки управления дроном на разной скорости и высоте, при различных погодных условиях. Четвертый модуль посвящен практике полетов, а также спортивным БАС.

pxhere.com

Слушателей также обучат техническому обслуживанию БАС: они смогут чинить, настраивать и совершенствовать беспилотные аппараты, производить аэронавигационные расчеты, использовать контрольно-измерительную аппаратуру и многое другое.

По завершении обучения участники программы получат диплом о профессиональной переподготовке по квалификации «Педагог дополнительного образования в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем».

Ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников отметил значимость программы повышения квалификации педагогов для школьников и студентов колледжей страны.

«Важно, что за 268 академических часов погружения в мир беспилотных авиационных систем педагоги дополнительного образования не только научатся программировать беспилотные аппараты и управлять ими, но и передадут знания своим ученикам: школьникам и студентам», – подчеркнул Сергей Кожевников.

Вице-президент Федерации гонок дронов России Владислав Клецкин сообщил, что федерация обучит педагогов школ и колледжей управлять беспилотниками и полной сборке дронов.

«В программу обучения также войдут модули по построению спортивной тренировки, настройке радиоаппаратуры и отработке нештатных ситуаций. Все эти компетенции преподавательского состава позволят ему качественно обучать школьников полетам на дронах, а главное – решат проблему нехватки квалифицированных кадров в этой сфере», – сказал Владислав Клецкин

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