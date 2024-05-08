В Новосибирской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди кампуса НГУ

Новые корпуса НГУ готовы к вводу в эксплуатацию – получены разрешения мэрии Новосибирска на ввод в эксплуатацию комплекса зданий, включая новый учебный корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр для учащихся, а также два блока общежитий для студентов и аспирантов НГУ.

Губернатор Андрей Травников в рамках заседания рабочей группы по содействию реализации проекта «Кампус мирового уровня Новосибирского государственного университета» подчеркнул важность проекта для развития нашего региона.

Как прокомментировала заместитель губернатора Ирина Мануйлова, первая очередь проекта кампуса мирового уровня НГУ – один из приоритетных проектов развития Новосибирской области. Значимую поддержку для качественной реализации проекта в запланированные сроки оказали министерство образования РФ, губернатор и правительство Новосибирской области. Объекты первой очереди кампуса НГУ смогут принять студентов 1 сентября 2024 года.