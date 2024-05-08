В Новосибирской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди кампуса НГУ

Общая площадь помещений первой очереди – 38 тысяч квадратных метров.
Новые корпуса НГУ готовы к вводу в эксплуатацию – получены разрешения мэрии Новосибирска на ввод в эксплуатацию комплекса зданий, включая новый учебный корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр для учащихся, а также два блока общежитий для студентов и аспирантов НГУ.
Губернатор Андрей Травников в рамках заседания рабочей группы по содействию реализации проекта «Кампус мирового уровня Новосибирского государственного университета» подчеркнул важность проекта для развития нашего региона.
Как прокомментировала заместитель губернатора Ирина Мануйлова, первая очередь проекта кампуса мирового уровня НГУ – один из приоритетных проектов развития Новосибирской области. Значимую поддержку для качественной реализации проекта в запланированные сроки оказали министерство образования РФ, губернатор и правительство Новосибирской области. Объекты первой очереди кампуса НГУ смогут принять студентов 1 сентября 2024 года.
В данный момент на территории кампуса, площадью более 4 гектаров, идут сезонные работы по благоустройству. Совместно с сотрудниками ботанического сада СО РАН был разработан план озеленения и ландшафтного дизайна – он учитывает разные периоды цветения растений, с мая по сентябрь. Их чередование создаст эффект непрерывного цветения, делая пространство ярким, живым и меняющимся. Новая зеленая зона станет для всех жителей Академгородка местом активного отдыха.
Новый учебный корпус СУНЦ НГУ существенно больше старого здания, поэтому уже начался переезд сотрудников — им предстоит масштабная подготовка к новому учебному году. Производится расстановка мебели с учетом всех планировок и специфики учебного процесса, идет обучение и инструктаж представителей инженерных служб НГУ. Особое внимание уделяется проведению инструктажей по правилам пожарной безопасности и испытанию пожарных систем. По итогам этих мероприятий с преподавателями и эксплуатационной службой школы отрабатываются действия в чрезвычайных ситуациях. В общежитиях, включающих два блока общей вместимостью 690 мест, уже производится финальная уборка всех этажей и расстановка мебели.
В СУНЦ НГУ школьники 9-11 классов получают первоклассное образование по нескольким профильным предметам: математика, физика, информатика, химия и биология. Однако большое внимание уделяется и другим общеобразовательным дисциплинам. В здании нового корпуса созданы самые продвинутые условия для обучения и развития 625 одаренных школьников: в их распоряжении современное оборудование, лаборатории, учебные классы и практикумы по биологии, физике и химии. Это позволит успешно интегрировать проектную и научную деятельность в учебный процесс. Отдельно продуманы зоны рекреации и непривычно широкие коридоры, предусматривающие переговорные зоны.
Досуговый центр – масштабный комплекс локаций, которые обеспечивают самые широкие возможности творческого самовыражения учеников. Он спроектирован на основе тщательно проанализированного опыта российских и зарубежных коллег и включает современный модульный актовый зал, библиотечный комплекс с зонами для индивидуальной и групповой работы, кафетерий, расширенный спортивный блок, класс искусств и планетарий, а так же музей достижений легендарной школы с 60-летней историей. Центр будет работать в режиме свободного посещения для всех школьников региона на тематических образовательных мероприятиях.
Фото: пресс-служба НГУ
Комментарии (0)