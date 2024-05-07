Руководитель Рособрнадзора ответит на вопросы о проведении ГИА-2024

Горячая линия, посвященная проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году, пройдет в Ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 20 мая в 11:00 мск. Трансляция будет вестись в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев и специалисты ведомства ответят на самые актуальные вопросы выпускников, их родителей и учителей, касающиеся:

* проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2024 году;

* особенностей сдачи ЕГЭ и ОГЭ различными категориями участников;

* содержания экзаменационных материалов;

* особенностей сдачи ЕГЭ и ОГЭ выпускниками из новых и приграничных регионов;

* пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору выпускниками;

* процедуры апелляции.

В настоящее время уже принимаются вопросы:

— по электронной почте: ege2024@obrnadzor.gov.ru

— в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».