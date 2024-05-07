Руководитель Рособрнадзора ответит на вопросы о проведении ГИА-2024

Прямой эфир, посвященный экзаменам, пройдет 20 мая, сейчас принимаются вопросы для эфира.
Горячая линия, посвященная проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году, пройдет в Ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 20 мая в 11:00 мск. Трансляция будет вестись в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев и специалисты ведомства ответят на самые актуальные вопросы выпускников, их родителей и учителей, касающиеся:
* проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2024 году;
* особенностей сдачи ЕГЭ и ОГЭ различными категориями участников;
* содержания экзаменационных материалов;
* особенностей сдачи ЕГЭ и ОГЭ выпускниками из новых и приграничных регионов;
* пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору выпускниками;
* процедуры апелляции.
В настоящее время уже принимаются вопросы:
— по электронной почте: ege2024@obrnadzor.gov.ru
— в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».
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