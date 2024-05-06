В новосибирском Академгородке состоится научпоп-фестиваль «Умный пикник»

Участников феста ждут интерактивные выставки, «умный стендап», лекции от математиков, нейрохирургов и генетиков, киберспортивные турниры и другие увлекательные ивенты.
Академпарк при содействии областного правительства проведет "Умный пикник": на целую неделю с 20 мая научные институты новосибирского Академгородка распахнут свои двери для всех желающих, 25 мая жителей и гостей города ждет обширная научно-популярная программа с концертом.
Смарт Пикник пройдет уже в четвертый раз и становится все более масштабным и интересным событием, объединяющим людей всех возрастов и занятий. Неслучайно научно-популярный фестиваль родился именно в новосибирском Академгородке – крупнейшем научном центре страны: более 30 научных организаций, технопарк и университет. Каждый год ученые, инновационные бизнесмены и преподаватели объединяются, чтобы продемонстрировать взрослым и детям, что наука и технологии – это увлекательно и перспективно. По оценке организаторов, в мероприятиях Смарт Пикника в 2023 году приняло участие более десяти тысяч человек. Основными гостями настоящего праздника науки и инноваций стали школьники, студенты, молодые ученые новосибирского Академгородка.
Как ранее отмечал министр науки и инновационной политики Новосибирской обалсти Вадим Васильев, Новосибирск – признанный лидер инноваций в России, здесь есть все необходимое для создания по-настоящему уникальных продуктов и технологий. "Мы имеем мощный научный центр, комплексную экосистему поддержки стартапов и инновационных предпринимателей, развитый «пояс внедрения», обеспечивающий передачу передовых научно-технологических разработок от науки бизнесу. И одна из самых важных и актуальных задач – привлечь в эту сферу молодых, активных, амбициозных людей, которые готовы решать сложнейшие технологически задачи, отвечать на глобальные вызовы, создавать компании мирового уровня. На площадки Смарт Пикника приходят семьи с детьми. Дети тоже участвуют в празднике, на специально подготовленных площадках. Формировать будущих изобретателей, ученых, инноваторов нужно с самого детства, и Смарт Пикник отлично справляется с этой задачей", - подчеркнул министр.
Научно-популярная неделя начнется в понедельник, 20 мая, когда институты СО РАН и Новосибирский государственный университет пригласят всех желающих на экскурсии по своим лабораториями и экспозициям. Кульминацией фестиваля в субботу, 25 мая, в Академпарке станет обширная научно-популярная программа с концертом.
Посетителей ждут интерактивные выставки разработок, «умный стендап» на уличной сцене от ученых и стартаперов, кинопоказы, общение, вкусная еда, экскурсии на знаменитый переход между башен Академпарка для всех желающих, лекции от математиков, нейрохирургов и генетиков, киберспортивные турниры – минимальная программа, ожидающая гостей пикника. Дети смогут принять участие в мастер-классах по программированию, познавательных играх и конкурсах. Также пройдут спортивные мероприятия, будут организованы квизы для любителей посоревноваться в эрудиции, творческие лаборатории.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства науки и инновационной политики Новосибирской области nauka.nso.ru
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Фото: пресс-служба Академпарка
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