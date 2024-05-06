В новосибирском Академгородке состоится научпоп-фестиваль «Умный пикник»

Академпарк при содействии областного правительства проведет "Умный пикник": на целую неделю с 20 мая научные институты новосибирского Академгородка распахнут свои двери для всех желающих, 25 мая жителей и гостей города ждет обширная научно-популярная программа с концертом.

Смарт Пикник пройдет уже в четвертый раз и становится все более масштабным и интересным событием, объединяющим людей всех возрастов и занятий. Неслучайно научно-популярный фестиваль родился именно в новосибирском Академгородке – крупнейшем научном центре страны: более 30 научных организаций, технопарк и университет. Каждый год ученые, инновационные бизнесмены и преподаватели объединяются, чтобы продемонстрировать взрослым и детям, что наука и технологии – это увлекательно и перспективно. По оценке организаторов, в мероприятиях Смарт Пикника в 2023 году приняло участие более десяти тысяч человек. Основными гостями настоящего праздника науки и инноваций стали школьники, студенты, молодые ученые новосибирского Академгородка.