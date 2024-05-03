В Новосибирске достраивают новое здание лицея №185

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов проконтролировал ход строительных работ на площадке нового здания лицея №185 по ул. Тургенева, 84 в Октябрьском районе Новосибирска. Строительство нового здания ведется в рамках национального проекта «Образование», его площадь значительно увеличена, благодаря чему лицей сможет принять почти вдвое больше учеников.

Как отметил Сергей Нелюбов, данный объект долгожданный и очень значимый для жителей быстро развивающегося микрорайона, расположенного на улицах Тургенева, Чехова, Восход и других близлежащих территориях. Старое здание могло обеспечить школьными местами всего 575 детей, сейчас это количество увеличено до 975 учеников.