В Новосибирске достраивают новое здание лицея №185

Отличительной особенностью лицея станет большой 25-метровый бассейн на четыре дорожки, спортивный зал с балконом, гимнастический зал, студия звукозаписи, телестудия, радиоузел и студия робототехники.
Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов проконтролировал ход строительных работ на площадке нового здания лицея №185 по ул. Тургенева, 84 в Октябрьском районе Новосибирска. Строительство нового здания ведется в рамках национального проекта «Образование», его площадь значительно увеличена, благодаря чему лицей сможет принять почти вдвое больше учеников.
Как отметил Сергей Нелюбов, данный объект долгожданный и очень значимый для жителей быстро развивающегося микрорайона, расположенного на улицах Тургенева, Чехова, Восход и других близлежащих территориях. Старое здание могло обеспечить школьными местами всего 575 детей, сейчас это количество увеличено до 975 учеников.
«На данном объекте реализован действительно масштабный проект – здесь учтены все самые современные требования, предъявляемые к учреждению образования, как в техническом оснащении, так и в организации будущего образовательного процесса. В настоящее время необходимо планомерно, не сбавляя темпов выполнить завершающие отделочные работы, особое внимание уделить благоустройству территории, на которой также будут реализованы интересные нестандартные решения», – подчеркнул Сергей Нелюбов.
В ходе выездного совещания замгубернатора Сергей Нелюбов также посетил основные функциональные блоки нового здания. Отличительной особенностью лицея станет большой 25-метровый бассейн на 4 дорожки, спортивный зал с балконом, гимнастический зал, студия звукозаписи, телестудия, радиоузел, студия робототехники.
В учреждении появится собственная лыжная база, мастерские по обработке дерева и металла, кабинеты домоводства и кулинарии. Актовый зал сможет вместить одновременно порядка 500 человек, а его сцена станет едва ли не самой большой среди школ города. Питание в учреждении будет осуществляться в столовой на 487 человек, приготовлением пищи займется профессиональная команда поваров и кухонных работников в современном, оснащенном всем необходимым пищеблоке. В учебные классы уже начали завозить и устанавливать мебель, на подходе – техника и оборудование.
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