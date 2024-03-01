В Новосибирской области расширяют поддержку молодых ученых

Заседание провела заместитель губернатора Ирина Мануйлова, в частности, она отметила, что молодые ученые играют ключевую роль в развитии науки и технологий – это было отмечено в Послании президента РФ Федеральному Собранию и является одной из основных задач Десятилетия науки и технологий, инициированного главой государства. «Правительство Новосибирской области, используя федеральные и региональные меры поддержки, создает благоприятные условия для профессионального роста на Родине, участия в международных научных проектах, а также привлечения новых талантов в научные отрасли. Сейчас выстраивается целая система инструментов для обеспечения научного прогресса и инновационного развития страны, и поддержка молодежи в науке является приоритетом для государства», – отметила Ирина Мануйлова.

Правительство Новосибирской области разрабатывает меры оказания поддержки в решении социальных вопросов научной молодежи, в том числе, прорабатывает возможные механизмы предоставления жилья для молодых ученых в рамках реализации проекта «Научный дом» в Кольцово, который реализует Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН во взаимодействии с администрацией Кольцово. Министерство науки и инновационной политики региона осуществляет консультационную и организационную поддержку в рамках реализации проекта «Научный дом» в Кольцово. Рассматривается вопрос тиражирования данного проекта, как важной составляющей в обеспечении жильем сотрудников институтов.



В 2023 году в 2 раза было увеличено количество стипендий и грантов, которые вручает молодым ученым губернатор Новосибирской области, размер именной стипендии также вырос. Новой формой региональной поддержки стали гранты на создание молодежных лабораторий. В 2023 году создано три лаборатории с финансированием в размере 15 млн рублей в год на лабораторию.



«Лаборатории созданы для реализации проектов программы СиббиоНОЦ на трехлетний период, имеют индустриального партнера и потребителя результата проекта. В 2023 году поддержано 72 проекта фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований. Объем финансирования со стороны региона составил 86,7 млн рублей. Аналогичные финансовые средства были направлены из средств РНФ. По программе субсидий на трансфер технологий в прошлом году поддержано 40 проектов на сумму более 120 млн рублей», – сообщил на заседании министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.