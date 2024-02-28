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Наука и образование

Готовим бланки. Как в этом году будет проходить ЕГЭ?

Рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

pixabay.com

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о проведении государственной итоговой аттестации в 2024 году и работе по снижению бюрократической нагрузки на учителей.

По словам господина Музаева, в 2024 году, как и в прошлом, особенности проведения государственной итоговой аттестации будут предусмотрены для выпускников из новых регионов России, выпускников, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств, и для выпускников из приграничных с Украиной территорий. «Необходимо провести экзамены в этом году  спокойно, качественно, без сбоев и нарушений», – сказал Анзор Музаев.

На участие в ЕГЭ-2024 зарегистрировались около 700 тысяч человек. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано свыше 5,5 тысячи экзаменационных пунктов (ППЭ). Для проверки технологической готовности к проведению ЕГЭ Анзор Музаев рекомендовал всем регионам принять участие в апробации, которая пройдет 5 марта для ППЭ, задействованных в проведении досрочного периода ЕГЭ.

При подготовке к экзаменационной кампании Анзор Музаев рекомендовал уделить особое внимание информационно-разъяснительной работе, контролю за объективностью проведения экзаменов, обеспечению безопасности и охраны общественного порядка во время проведения ЕГЭ в экзаменационных пунктах и на прилегающих территориях, обучению кадров, задействованных в проведении ЕГЭ.

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