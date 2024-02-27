Уходившие на карантин новосибирские школы и детсады вернулись к обычному режиму работы

В Новосибирской области возобновили привычный формат работы детские сады и школы и, которые были закрыты из-за карантина, пишет НДН.инфо. Об этом на оперативном совещании облправительства рассказала министр образования региона Мария Жафярова

В конце января и начале февраля учебные учреждения закрывались из-за роста заболеваемости ОРВИ. Тогда на фоне резких погодных перепадов заболели более 300 детей.

«Все образовательные организации работают в штатном режиме. Сегодня одна малокомплектная школа выходит с карантина, других школ, закрытых полностью, приостановивших свою деятельность — нет. Детских садов, закрытых на карантин по состоянию на 26 февраля нет», — заявила глава министерства.