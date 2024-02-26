НГУ увеличит вместимость учебных площадей на 25% благодаря строительству нового кампуса

Уровень строительной готовности данного объекта составляет 28,5%. Строители приступили к монтажу металлоконструкций в поточных аудиториях, ведется активная работа по монтажу инженерных сетей и обустройству фасадов.

«Ввод в эксплуатацию корпуса поточных аудиторий позволит создать условия для проектной деятельности студентов, расширить возможности для организации факультативов и дополнительных курсов, проведения мероприятий, разгрузить существующий аудиторный фонд и более оптимально составлять расписание. А также объединить все структуры дополнительного профессионального образования, которые работают в НГУ, на одной площадке. Каждое здание кампуса мирового уровня НГУ будет иметь огромное значение для изменения не только количественных показателей (число студентов и площадей), но в итоге и качества всей системы высшего образования в регионе», — прокомментировала вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Корпус поточных аудиторий включает несколько пространств: образовательное пространство площадью больше 2 тыс. кв. м, в него входят четыре большие поточные аудитории и более 20 обычных аудиторий, многофункциональное пространство на 1-м этаже площадью около 2,5 тыс. кв.м. (библиотека, тихие зоны, коворкинги и студенческий проектный центр), пространство для реализации программы дополнительного профессионального образованию площадью около 1 тыс. кв.м.

«Благодаря запуску нового кампуса университет расширит аудиторные мощности, что важно для его дальнейшего развития. Если посмотреть статистику за 5 лет, то численность НГУ увеличилась на более чем 1000 человек, при этом площади остались прежними. Кроме того, растет количество факультативных и элективных дисциплин для ребят — это образовательные модули, которые, как правило, находятся вне учебного плана и для которых нужны отдельные площади. Так, количество учебных групп в университете сейчас превышает 550. Кроме того, в НГУ проводится много различных мероприятий: только в 2023 учебном году их было более 150, в том числе 56 конференций, олимпиад и других интеллектуальных состязаний», — прокомментировала Марина Шашкова, начальник управления академической политики НГУ.

В корпусе поточных аудиторий будет много пространств, в том числе и оборудованных компьютерной техникой, что позволит студентам готовиться к занятиям или совместно работать над проектом. Увеличение количества поточных аудиторий даст возможность НГУ разгрузить существующий аудиторный фонд и более оптимально составлять расписание, сокращая количество «окон». Также в НГУ работает много структур дополнительного профессионального образования, которые сейчас разрознены, а в новом корпусе будут объединены на одной площадке, что позволит более эффективно организовать их деятельность.