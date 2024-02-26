В Новосибирской области появился суперкомпьютер, помогающий прогнозировать кризисы и эпидемии

Вычислительная система «Сергей Годунов», которую открыли в Институте математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук получила название в память об известном советском и российском математике с мировым именем, академике Сергее Годунове.

«Суперкомпьютер «Сергей Годунов» является основным инструментом для проведения исследований и прикладных разработок в Новосибирском научном центре и создания технологической платформы под эгидой Научного совета Отделения математических наук РАН по математическому моделированию эпидемиологических, экологических, экономических и социальных процессов. В этом году на средства гранта национального проекта «Наука и университеты», инициированного президентом РФ, будет проведена плановая модернизация, в результате которой пиковая производительность этой вычислительной системы вырастет», – отметила замгубернатора Ирина Мануйлова.



Оборудование для реализации проекта суперкомпьютера было приобретено на грант, предоставленный Минобрнауки России и направленный на обновление приборной базы ведущих научных организаций, в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» нацпроекта «Наука и университеты».