На базе Передовой инженерной школы НГУ откроют центр по производству космических аппаратов

Проект Передовых инженерных школ в Новосибирской области получит грант Минобрнауки РФ в размере 427 млн рублей. В этом году ПИШ НГУ поднялась на две позиции в рейтинге и вошла в число десяти лучших федеральных проектов. При содействии правительства региона, в 2024 году школа элитных инженеров будет развивать магистратуру, проектную деятельность в школах, открывать новые центры компетенций и создавать сложные технологические продукты для региона и всей страны. Всего на базе российских вузов работают 50 ПИШ: 30 были открыты в 2022 году, еще 20 – в ходе второй волны отбора в декабре 2023 года. Все ПИШ созданы вузами при поддержке профильных высокотехнологичных компаний.

Как прокомментировала заместитель губернатора НСО Ирина Мануйлова, правительство НСО намерено поддерживать развитие ПИШ и при других вузах региона, в этом заинтересованы индустриальные партнеры. «В настоящее время благодаря решениям губернатора Андрея Травникова в регионе выстроена система поддержки молодых ученых и инженеров, для этого есть действенные инструменты – гранты, стипендии, молодежные лаборатории, субсидии субъектам инновационной деятельности", - добавила Ирина Мануйлова. Вице-губернатор Новосибирской области подчеркнула, что передовые инженерные школы дополняют образовательную модель Новосибирского государственного университета подготовкой кадров нового типа – инженеров-лидеров, способных к созданию сложных технологических платформ и генерации линейки продуктов, востребованных рынком. Важной задачей ПИШ также является популяризация инженерной и научной деятельности в школах.