На базе Передовой инженерной школы НГУ откроют центр по производству космических аппаратов

ПИШ НГУ вошла в топ-10 лучших проектов Передовых инженерных школ по итогам прошлого года.
Проект Передовых инженерных школ в Новосибирской области получит грант Минобрнауки РФ в размере 427 млн рублей. В этом году ПИШ НГУ поднялась на две позиции в рейтинге и вошла в число десяти лучших федеральных проектов. При содействии правительства региона, в 2024 году школа элитных инженеров будет развивать магистратуру, проектную деятельность в школах, открывать новые центры компетенций и создавать сложные технологические продукты для региона и всей страны. Всего на базе российских вузов работают 50 ПИШ: 30 были открыты в 2022 году, еще 20 – в ходе второй волны отбора в декабре 2023 года. Все ПИШ созданы вузами при поддержке профильных высокотехнологичных компаний.
Как прокомментировала заместитель губернатора НСО Ирина Мануйлова, правительство НСО намерено поддерживать развитие ПИШ и при других вузах региона, в этом заинтересованы индустриальные партнеры. «В настоящее время благодаря решениям губернатора Андрея Травникова в регионе выстроена система поддержки молодых ученых и инженеров, для этого есть действенные инструменты – гранты, стипендии, молодежные лаборатории, субсидии субъектам инновационной деятельности", - добавила Ирина Мануйлова. Вице-губернатор Новосибирской области подчеркнула, что передовые инженерные школы дополняют образовательную модель Новосибирского государственного университета подготовкой кадров нового типа – инженеров-лидеров, способных к созданию сложных технологических платформ и генерации линейки продуктов, востребованных рынком. Важной задачей ПИШ также является популяризация инженерной и научной деятельности в школах.
Накануне итоги работы Передовых инженерных школ в стране были подведены на Совете по грантам в Москве под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, где были заслушаны доклады по программам развития вузов-участников проекта. Директор ПИШ НГУ «Когнитивная инженерия», д.ф.-м.н., профессор РАН Сергей Головин отметил, что одна из главных задач ПИШ — преодоление технологических вызовов в индустрии путем создания центров компетенций. Сейчас на базе ПИШ НГУ действует шесть центров компетенций: биотехнологии, нефтегазовая инженерия, аэрокосмическое приборостроение, фотоника и сенсорика, ИИ в промышленности и технологии замкнутого цикла. Также ПИШ создала и развивает линейку программ дополнительного профессионального образования для сотрудников предприятий и студентов вузов.
Директор ПИШ НГУ также рассказал о ключевых проектах, реализованных в 2023 году. Среди них комплекс для автоматизации мониторинга бортовых систем космических аппаратов, технологии серийного производства малых спутников для космической группировки «Марафон» и автоматизированный мониторинг состояния мерзлых грунтов для безопасности эксплуатации зданий или инженерных сооружений в арктической и субарктической зоне.
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