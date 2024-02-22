Для новосибирских школьников в 2024 году заработают конструкторские бюро

Активное развитие системы допобразования региона позволило привлечь к внешкольным занятиям 300 тысяч детей Новосибирской области за последние несколько лет. Новой формой работы для нашего региона станут Школьные конструкторские бюро.

«В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», инициированного президентом России, Новосибирская область успешно прошла три отбора на предоставление в предыдущие несколько лет субсидий из федерального бюджета на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Всего за четыре года в регионе создано почти 54 тысячи мест дополнительного образования детей по всем направленностям в 357 образовательных организациях. В систему дополнительного образования с 2020 года включено более 300 тысяч детей», – прокомментировала министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

Из общего количества созданных новых мест 28% технической направленности, 22% – физкультурно-спортивной, 16% – естественнонаучной, 14% – социально-гуманитарной, 11% – художественной и 9% – туристско-краеведческой. Педагоги прошли повышение квалификации, разработали новые интересные программы по всем направленностям дополнительного образования детей, для реализации которых за счет средств федерального бюджета были закуплены новое оборудование и средства обучения и воспитания. В 2024 году новыми местами в системе дополнительного образования будет обеспечено еще более 8,2 тысяч юных жителей региона в 18 муниципальных районах и городских округах Новосибирской области.

Школьные конструкторские бюро станут новыми пространствами совместной учебной и производственной деятельности школьников и взрослых профессионалов-наставников, направленными на включение школьников в актуальные для научно-технического развития России технологические тематики, реализацию деятельностного подхода в процессе освоения учениками способов и форм организации работы в современной технологической сфере, когда новые технологии осваиваются не на словах, а на деле, решение актуальных проблем, стоящих перед регионом, страной. Бюро будут сочетать современные цифровые технологии и «работу руками» в мастерских, тем самым формируя необходимые для современного мира и будущего киберфизические навыки.

Как отметила Мария Жафярова, региональная система дополнительного образования детей сегодня переходит в новое качественное состояние, спектр профилей и направлений которого формируют запросы детей, родителей, представителей общественных объединений и сферы бизнеса – социальных партнеров учреждений дополнительного образования детей. Потенциал сферы развития дополнительного образования, его ресурсы и возможности рассматриваются в качестве одной из приоритетных сфер инновационного развития России, ее национальных интересов и национальной безопасности.