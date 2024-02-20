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Наука и образование

Новосибирская область заключила соглашение о сотрудничестве с Российской академией образования

«Новосибирская область – один из ведущих научных и студенческих центров нашей страны», – подчеркнула президент академии Ольга Васильева.

Стороны договорились о совместной разработке, апробации и внедрении новых методик и образовательных технологий, средств обучения и воспитания — для решения ключевых задач развития сферы образования и науки региона.

Подписи под документом поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева.

«Очень надеемся, что Российская Академия образования обратит внимание на наши достойные практики и наработки в сфере образования и поможет соответствующим образом их оформить и растиражировать», – подчеркнул по итогам подписания соглашения Андрей Травников.

«Новосибирская область – один из ведущих научных и студенческих центров нашей страны. Коллегам удается на протяжении многих лет сохранять лучшие педагогические традиции и наработки, развивать инновационные методики обучения и воспитания с опорой на деятельность учёных», – рассказала Ольга Васильева.

Подписание соглашения также направлено на реализацию совместной проектной и научно-исследовательской деятельности, экспертизу инновационных технологий и социально значимых инициатив в сфере образования.

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