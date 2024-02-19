Новосибирская область показала свои достижения в образовании на выставке-форуме «Россия»

Робособака Коди, «Виртуальный музей 3D фигур», компьютерные игры, созданные студентами, и другие проекты привезли на выставку новосибирцы.
17-18 февраля делегация Новосибирской области представила достижения в сфере высшего, общего, среднего профессионального и дополнительного образования на международной выставке-форуме «Россия» в Москве.
В рамках тематического дня «Наука и университеты», который прошел 17 февраля, вузы Новосибирской области представили разнообразную и интересную программу. Студенты Института интеллектуальной робототехники НГУ привезли на выставку робособаку Коди, которая завоевала сердца посетителей выставки и стала звездой стенда Новосибирской области. «В университете мы занимаемся созданием программного обеспечения для робособаки, обучаем ее выполнять различные трюки, распознавать людей. Сейчас разрабатываем возможность голосового управления собакой», - рассказала студентка НГУ Алина Шитенко.
СибГУТИ привез на выставку компьютерные игры, разработанные студентами, и мобильное приложение «Виртуальный музей 3D фигур». По QR-коду, который демонстрировался во время показа роликов, посетители могли подключиться со своих мобильных устройств, чтобы принять участие в играх и посмотреть 3D музей.
НГПУ подготовили викторину по истории Новосибирской области. Научные открытия и достижения в области науки новосибирскими учеными демонстрировались на экране. Посетители стенда активно участвовали в викторине – отвечали на вопросы и получали призы.
18 февраля ключевым мероприятием деловой программы Дня образования на выставке «Россия» стала пленарная сессия «Разговоры о важном: сфера образования», в которой приняла участие министра образования Новосибирской области Мария Жафярова. В ходе пленарной сессии заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказали о достижениях российской системы образования, обновлении ее инфраструктуры и содержания, развитии системы воспитания и поддержке педагогического сообщества.
В День образования свои возможности продемонстрировал Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники . Посетителей стенда развлекал Джонни - робот-промоутер, разработанный и собранный студентами колледжа. «Наша команда робототехников создала робота для рекламирования колледжа, представления его на выставках, - прокомментировал лаборант колледжа Ярослав Сундырев. - У данной версии робота несколько возможностей: перемещение, раздача предметов, звуковое оповещение».
Директор ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» Роман Вершинин и Николай Александров – член Союза писателей России, член Союза журналистов России, лауреат нескольких литературных премий, руководитель Издательского дома «Историческое наследие Сибири» – также приняли участие в тематическом Дне образования.
«Выставка была поделена на две части - европейскую и азиатскую. Я практически обошел все площадки и познакомился со всеми участниками. Что касается наших проектов, то они были восприняты позитивно, а некоторые даже с благодарностью - это библиотека «Мудрые дети. Основы теории нравственности» и сборник «Кругозор. Основы национального самосознания» - материалы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Наш стенд в полной мере отвечал главной заявленной теме - День образование. Это мы услышали и от наших гостей. Конечно же было очень приятно услышать такую оценку», – поделился Николай Александров.
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