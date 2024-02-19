Новосибирская область показала свои достижения в образовании на выставке-форуме «Россия»

17-18 февраля делегация Новосибирской области представила достижения в сфере высшего, общего, среднего профессионального и дополнительного образования на международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

В рамках тематического дня «Наука и университеты», который прошел 17 февраля, вузы Новосибирской области представили разнообразную и интересную программу. Студенты Института интеллектуальной робототехники НГУ привезли на выставку робособаку Коди, которая завоевала сердца посетителей выставки и стала звездой стенда Новосибирской области. «В университете мы занимаемся созданием программного обеспечения для робособаки, обучаем ее выполнять различные трюки, распознавать людей. Сейчас разрабатываем возможность голосового управления собакой», - рассказала студентка НГУ Алина Шитенко.

СибГУТИ привез на выставку компьютерные игры, разработанные студентами, и мобильное приложение «Виртуальный музей 3D фигур». По QR-коду, который демонстрировался во время показа роликов, посетители могли подключиться со своих мобильных устройств, чтобы принять участие в играх и посмотреть 3D музей.