В НГТУ НЭТИ откроется первый в Сибири учебный дизайн-центр силовой электроники

«Результатом развития уникального для Сибири учебного дизайн-центра станет подготовка первоклассных научно-технических кадров в области силовой электроники и микроэлектроники с учетом тех тенденций отрасли и актуальных вызовов, которые диктует нам современность. Причем речь идет о подготовке действительно элитных инженеров, которые в процессе обучения в стенах университета освоят передовое высокотехнологичное оборудование, получат уникальные компетенции и знания. Задача правительства НСО наладить практическую связь в технологической цепочке «наука – университет-предприятие, создать на выходе готовый отечественный продукт, способный обеспечить технологическое лидерство страны в областях силовой электроники и микроэлектроники, как приоритетных направлениях научно-технологического развития. Так, силовая электроника применяется на транспорте, в добывающей отрасли, в сфере связи, на многих производствах, ни один мощный бытовой прибор не обходится сегодня без входящих в его конструкцию силовых электронных блоков», - прокомментировала вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.