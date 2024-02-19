В НГТУ НЭТИ откроется первый в Сибири учебный дизайн-центр силовой электроники

Центр начнет работать в марте и будет готовить элитных инженеров.
Новосибирский государственный технический университет НЭТИ вошел в число победителей конкурсного отбора Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности» госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Учебный дизайн-центр силовой электроники будет интегрирован в экосистему дизайн-центра «Силовая электроника» в рамках программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты». Стоимость реализации проекта с 2024 по 2026 год составит более 345 млн рублей, из которых 203 млн рублей — средства федерального бюджета.
«Результатом развития уникального для Сибири учебного дизайн-центра станет подготовка первоклассных научно-технических кадров в области силовой электроники и микроэлектроники с учетом тех тенденций отрасли и актуальных вызовов, которые диктует нам современность. Причем речь идет о подготовке действительно элитных инженеров, которые в процессе обучения в стенах университета освоят передовое высокотехнологичное оборудование, получат уникальные компетенции и знания. Задача правительства НСО наладить практическую связь в технологической цепочке «наука – университет-предприятие, создать на выходе готовый отечественный продукт, способный обеспечить технологическое лидерство страны в областях силовой электроники и микроэлектроники, как приоритетных направлениях научно-технологического развития. Так, силовая электроника применяется на транспорте, в добывающей отрасли, в сфере связи, на многих производствах, ни один мощный бытовой прибор не обходится сегодня без входящих в его конструкцию силовых электронных блоков», - прокомментировала вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.
НГТУ НЭТИ вовлечен в создание научно-технических разработок для гражданского и военного применения, в частности, в таких важных для государства проектах, как гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», перспективный авиационный комплекс дальней авиации ПАК ДА, ИЛ-114, МС-21, Ту-214. Совместно с АО «Решетнёв» вузом разработана концепция создания новых систем электропитания будущих космических аппаратов.
Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ
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