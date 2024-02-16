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Наука и образование

Новосибирские ученые исследовали гены «детей девяностых»

Выяснилось, что у рожденных в кризисные 90-е ниже риск развития тревожных расстройств.

В Новосибирске ученые Института цитологии и генетики СО РА изучили гены детей, родившихся в эпоху кризиса — с 1992 по 1995 год. Эксперты проводили исследование в течение двух лет, пишет издание СО РАН «Наука в Сибири».

Специалисты изучили три случайно выбранные группы людей — рожденных с 1982 по 1985, с 1992 по 1995 и  2002 по 2005. Выяснилось, что у детей 90-х отличается наличие генов, отвечающих за стрессоустойчивость. У них ниже риск развития СДВГ и тревожных расстройств. 

«Можно сказать, что в современном обществе идет отбор по генам, которые способствуют развитию этого синдрома. У людей с набором генов, способствующих развитию СДВГ, в среднем больше детей», — рассказали ученые. 

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