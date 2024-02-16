В России обновили рекорд популярности школьных технических и естественно-научных кружков

По данным Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий (ВЦХТ) в 2023/24 учебном году в России побит рекорд популярности технических и естественно-научных кружков. Впервые число учащихся, записавшихся в кружки и секции по данным направлениям, составило почти 3 миллиона человек по каждому из направлений: более 2,8 миллиона детей выбрали техническую направленность, более 2,9 миллиона детей – естественно-научную. Охват детей дополнительным образованием по данным направлениям вырос за последний год более чем на 30%.

Причины роста популярности – расширение федеральной сети организаций дополнительного образования детей и активная поддержка развития региональных программ дополнительного образования. В рамках реализации федерального проекта «Образование» вместе с доступностью системы допобразования детей растет и качество программ, а также инфраструктуры и оснащения занятий. Сегодня в России реализуется более 351,3 тысячи дополнительных образовательных программ технической направленности и более 466,8 тысячи программ естественно-научной направленности.

«Система дополнительного образования важна и должна быть максимально доступна для каждого ребенка. Она помогает найти любимое занятие – то, что реально нравится, и то, в чем ребенок сможет максимально раскрыть свой потенциал и талант. И конечно, ее роль весьма значима в воспитании детей. Успешная система дополнительного образования – прямой путь к успешному будущему, – отметил Министр просвещения Сергей Кравцов, – поэтому наша задача – создавать новые комфортные места, доступные для любой семьи вне зависимости от места проживания и ее возможностей».

Самыми популярными программами подготовки в системе дополнительного образования детей остаются программы социально-гуманитарной направленности. Свыше 6,6 миллиона учащихся посещают данные кружки и секции, а 5,5 миллиона детей активно занимаются художественным творчеством.

«Мы используем все возможные инструменты и механизмы для повышения доступности дополнительного образования детей по всей стране. Одним из самых эффективных механизмов является сертификат дополнительного образования. Он позволяет направлять бюджетные деньги вслед за ребенком, опираясь на прямой выбор родителей и их детей интересных для себя кружков и секций. Почти 13 миллионов таких сертификатов уже использовано родителями по всей стране, и это позволяет обеспечить адресную поддержку самых востребованных программ дополнительного образования», – сказала директор ВЦХТ Оксана Гончарова.