В новом кампусе НГУ оборудуют девять лабораторий

Ввод объектов первой опереди кампуса НГУ запланирован на лето этого года.
В учебном корпусе НГУ, который относится к объектам первой очереди кампуса мирового уровня НГУ, началось обустройство лабораторий.
Наряду с обустройством досугового центра и комплекса из двух общежитий, идет монтаж оборудования и расстановка мебели одновременно в лабораториях химии, биологии и физики. Все оборудование отечественного производства. Его установка будет осуществляться по мере завершения отделочных работ в помещениях.
Всего в учебном корпусе СУНЦ НГУ будет 9 лабораторий, некоторые оснащены подвесными системами с подачей воды, газа, сжатого воздуха и электричества. У ребят будет возможность освоить навыки работы с современным лабораторным оборудованием, проводить самостоятельные проектные и научно-исследовательские работы, выполнять экспериментальные задания.
"Строительство нового учебного корпуса Специализированного учебно-научного центра НГУ, который недавно отметил 60-летие, даст новый импульс всей системе поддержки одаренных детей. – отмечает вице-губернатор Ирина Мануйлова. – В регионе сейчас обучается 300 тысяч школьников. Созданы более 300 спецклассов по 6 направлениям, ориентированным на образовательные программы научно-технологического профиля, (преобладают инженерный, естественно-научный и IT-профиль), финансирование которых более чем в два раза превышает типовое. Разработаны и успешно внедряются программы по вовлечению школьников в технопредпринимательство, развитию у ребят инновационного инженерного мышления. Успешно работает Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Альтаир».
В здании также предусмотрены лектории нескольких типов, химические, физические, инженерные и биологические лаборатории, мастерские, лингвистические и компьютерные классы, а также обустроенные рекреации для самоподготовки и групповой работы. Из учебного корпуса по подземному переходу школьники смогут попасть в досуговый центр. Три новые большие лаборатории СУНЦ НГУ увеличат возможности центра, будет организовано больше общеобразовательных лабораторных работ и появится больше возможностей заниматься олимпиадной подготовкой учащихся. «Обновится и приборная база лабораторий, что немаловажно для ребят, выполняющих исследовательскую работу в рамках спецкурсов или своих проектов», — говорит старший преподаватель кафедры химии СУНЦ НГУ Павел Демаков.
Ввод объектов первой опереди кампуса НГУ запланирован на лето 2024 года. 1 сентября учащиеся СУНЦ НГУ приступят к занятиям уже в новом здании школы.
Фото: пресс-служба НГУ
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