В новом кампусе НГУ оборудуют девять лабораторий

В учебном корпусе НГУ, который относится к объектам первой очереди кампуса мирового уровня НГУ, началось обустройство лабораторий.

Наряду с обустройством досугового центра и комплекса из двух общежитий, идет монтаж оборудования и расстановка мебели одновременно в лабораториях химии, биологии и физики. Все оборудование отечественного производства. Его установка будет осуществляться по мере завершения отделочных работ в помещениях.

Всего в учебном корпусе СУНЦ НГУ будет 9 лабораторий, некоторые оснащены подвесными системами с подачей воды, газа, сжатого воздуха и электричества. У ребят будет возможность освоить навыки работы с современным лабораторным оборудованием, проводить самостоятельные проектные и научно-исследовательские работы, выполнять экспериментальные задания.

"Строительство нового учебного корпуса Специализированного учебно-научного центра НГУ, который недавно отметил 60-летие, даст новый импульс всей системе поддержки одаренных детей. – отмечает вице-губернатор Ирина Мануйлова. – В регионе сейчас обучается 300 тысяч школьников. Созданы более 300 спецклассов по 6 направлениям, ориентированным на образовательные программы научно-технологического профиля, (преобладают инженерный, естественно-научный и IT-профиль), финансирование которых более чем в два раза превышает типовое. Разработаны и успешно внедряются программы по вовлечению школьников в технопредпринимательство, развитию у ребят инновационного инженерного мышления. Успешно работает Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Альтаир».