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Новосибирские ученые создали искусственный мозг с целью выяснить причины умственной отсталости

Команда Института цитологии и генетики СО РАН вырастила органоиды, идентичные тканям мозга.

pxhere.com

Новосибирские ученые вырастили органоиды, идентичные тканям человеческого мозга, для того чтобы изучать генетические причины умственной отсталости. Об этом написала «Российская газета».

Известно,  что сбои в нейрогенезе возникают на ранней стадии развития плода. Ученые полагают, что сбои могут быть связаны с мутациями в гене CNTN6. Эксперты решили изучить участки этого гена под названием HAR. Большинство HAR стимулируют активность генов, и располагаются вблизи генов, регулирующих раннее развитие плода, в том числе отделов головного мозга. Возможно, эти элементы стали одним из механизмов эволюции мозга, приведшей к развитию  речи и абстрактного мышления.

Для изучения их роли в нейрогенезе команда Института цитологии и генетики СО РАН удалила из клеток участки, содержащие HAR, и вырастили из него церебральные 3D-органоиды — трехмерные ткани, по строению очень близкие к тканям мозга. Результаты показали, что удаление клеток-энхансеров приводит к нарушениям. В будущем группа ученых продолжит более детально изучить «выключение» каждого элемента и его влияние на нейрогенез.

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