Новосибирские ученые создали искусственный мозг с целью выяснить причины умственной отсталости

Новосибирские ученые вырастили органоиды, идентичные тканям человеческого мозга, для того чтобы изучать генетические причины умственной отсталости. Об этом написала «Российская газета».

Известно, что сбои в нейрогенезе возникают на ранней стадии развития плода. Ученые полагают, что сбои могут быть связаны с мутациями в гене CNTN6. Эксперты решили изучить участки этого гена под названием HAR. Большинство HAR стимулируют активность генов, и располагаются вблизи генов, регулирующих раннее развитие плода, в том числе отделов головного мозга. Возможно, эти элементы стали одним из механизмов эволюции мозга, приведшей к развитию речи и абстрактного мышления.

Для изучения их роли в нейрогенезе команда Института цитологии и генетики СО РАН удалила из клеток участки, содержащие HAR, и вырастили из него церебральные 3D-органоиды — трехмерные ткани, по строению очень близкие к тканям мозга. Результаты показали, что удаление клеток-энхансеров приводит к нарушениям. В будущем группа ученых продолжит более детально изучить «выключение» каждого элемента и его влияние на нейрогенез.