В Новосибирской области стартовала сборка ключевой системы синхротрона СКИФ

Существенная часть оборудования ранее не изготавливалась ни одной организацией в мире.
Изготовление и компоновка элементов накопительного кольца – это начало завершающего этапа строительства источника синхротронного излучения поколения 4+. «Уникальность и польза создаваемой научной установки в целом для региона неоспорима: приобретение исследовательской и технологической независимости, достижение прорывных результатов в различных областях, решение прикладных задач. И конечно же, это даст региону возможность проводить передовые фундаментальные исследования, а также развивать наукоемкий бизнес, новые импортозамещающие эффективные технологии. Конкретно для Академгородка и наукограда Кольцово польза реализуемого проекта заключается в создании новых рабочих мест (не менее 400), в том числе высокотехнологичных рабочих мест, привлечение молодых кадров, что напрямую связано с развитием социальной, транспортной, энергетической и технологической инфраструктуры. Этот мегасайенс-проект является для региона флагманским и получает всестороннюю поддержку правительства Новосибирской области, ход строительства объекта находится на контроле у губернатора», – прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.
Накопительное кольцо синхротрона – ключевая часть ускорительного комплекса. Здесь пучки электронов движутся по круговой орбите и испускают синхротронное излучение. Специалисты ИЯФ СО РАН приступили к первому этапу сборки магнитной системы накопительного кольца – изготовлению и компоновке магнитов, а также специальных подставок – гирдеров. Изготовление и компоновка элементов накопительного кольца – это начало завершающего этапа строительства синхротрона. Его сложность в том, что существенная часть этого оборудования ранее не изготавливалась ни одной организацией в мире.
Заказчиком и застройщиком ЦКП «СКИФ» выступает ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН». Единственный исполнитель по изготовлению и запуску технологически сложного оборудования для ЦКП «СКИФ» — Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН).
«Из экспериментального производства Института ядерной физики, – прокомментировал заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН, директор ЦКП «СКИФ» член-корреспондент РАН Евгений Левичев, – уже выходят изделия для накопительного кольца, и это очень важно для проекта, это финишная прямая – с окончанием изготовления накопителя будет готов весь ускорительный комплекс. Ни мы, никто другой в мире никогда раньше не изготавливал такую установку».
Кроме того, созданы первые образцы гирдеров для магнитной системы накопительного кольца. Гирдеры – это сложные несущие конструкции, на которые монтируются магниты и вакуумная система. От их качества наряду с магнитами зависит достижение необходимых параметров работы установки.
«Помимо точности, важно также требование к виброустойчивости конструкции. Любые колебания фундамента, – например, от прошедшего на расстоянии трех километров поезда, от взрывов на угольном карьере, от проехавшего грузовика – сказываются на качестве пучка электронов. Поэтому гирдеры спроектированы нашими конструкторами так, чтобы демпфировать возможную вибрацию фундамента. Гирдер наравне с магнитами определяет качество пучка», – прокомментировал Евгений Левичев.
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