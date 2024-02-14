В Новосибирской области стартовала сборка ключевой системы синхротрона СКИФ

«Из экспериментального производства Института ядерной физики, – прокомментировал заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН, директор ЦКП «СКИФ» член-корреспондент РАН Евгений Левичев, – уже выходят изделия для накопительного кольца, и это очень важно для проекта, это финишная прямая – с окончанием изготовления накопителя будет готов весь ускорительный комплекс. Ни мы, никто другой в мире никогда раньше не изготавливал такую установку».



Кроме того, созданы первые образцы гирдеров для магнитной системы накопительного кольца. Гирдеры – это сложные несущие конструкции, на которые монтируются магниты и вакуумная система. От их качества наряду с магнитами зависит достижение необходимых параметров работы установки.



«Помимо точности, важно также требование к виброустойчивости конструкции. Любые колебания фундамента, – например, от прошедшего на расстоянии трех километров поезда, от взрывов на угольном карьере, от проехавшего грузовика – сказываются на качестве пучка электронов. Поэтому гирдеры спроектированы нашими конструкторами так, чтобы демпфировать возможную вибрацию фундамента. Гирдер наравне с магнитами определяет качество пучка», – прокомментировал Евгений Левичев.