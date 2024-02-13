В Новосибирской области нейросети научили диагностировать туберкулез и сколиоз

Инновационные неинвазивные методы ранней диагностики заболеваний, а также применение нейросетей в медицине продемонстрировали в ходе пресс-тура исследователи Института автоматики и электрометрии СО РАН.

Как отметила заместитель губернатора Ирина Мануйлова, в Новосибирской области свою профессиональную деятельность осуществляют более 4 тысяч молодых ученых. Правительство Новосибирской области оказывает им существенную поддержку.

«Концепцией развития инновационной деятельности в экономике и социальной сфере региона утверждены 18 направлений, среди которых приоритетными являются здоровьесберегающие технологии, фармакология и биотехнологии. В регионе есть богатая научная база для развития направлений биомедицины, отечественного медицинского приборостроения. На базе Академпарка создан биотехнологический кластер, инфраструктурный центр HealthNet, в наукограде Кольцово находится ядро биофармацевтического кластера региона, в который входят более 60 инновационных компаний и научно-исследовательских организаций, перспективной частью программы «Академгородок 2.0» является создание Биоцентра СО РАН, который объединит все научные институты региона, занимающиеся исследованиями биологической направленности. Сегодня все больший посыл приобретает важность деятельности фундаментальных институтов, но которая направлена на решение задач прикладного характера, в том числе в реальном секторе экономики и отраслевых задач», – отметила вице-губернатор.

Замгубернатора в ходе пресс-тура ознакомилась с проектами, реализуемыми в рамках региональных проектов Российского научного фонда (РНФ) по созданию прототипа микроскопа, способного получать сигналы от биологических объектов, новыми методами диагностики диабета, рака печении, злокачественных узлов щитовидной железы и глиомы с помощью терагерцовой спектроскопии крови. Также был показан метод метаболомной диагностики при исследовании выдыхаемого человеком воздуха. Необычный уровень метаболитов в организме может означать наличие заболевания. Предлагаемая стратегия даст шанс на предотвращения онкологии не только простаты, но и почек, и мочевого пузыря. Кроме того, молодые ученые с помощью нейросетей, анализирующих рентгенограммы, диагностируют туберкулёз и сколиоз ранней стадии.

Новосибирские ученые показали уникальный для региона прототип многофотонного микроскопа и готовы проводить апробацию на биологических объектах. Установка дает наилучший контраст изображения и наименьшее воздействие на образец.

Как пояснил министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев, правительство Новосибирской области на системной основе помогает доведению до выхода в клиническую практику перспективных разработок ученых. В регионе работает СиббиоНОЦ, в состав которого входят биотехнологические компании, НИИ, вузы, деятельность молодежных лабораторий в области поддержана региональными грантами в рамках СиббиоНОЦ, члены центра получают поддержку от государства.Также развиваются формы поддержки в рамках софинансирования в рамках региональных конкурсов Российского научного фонда, на эти цели из бюджета региона будет направлено более 86 миллионов рублей, на трансфер и коммерциализацию технологий, благодаря решению губернатора Новосибирской области, в этом году выделено 170 млн рублей.