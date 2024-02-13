Андрей Травников — о научно-технологическом развитии Новосибирской области

Губернатор принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню российской науки.
Глава региона поздравил собравшихся с Днём российской науки и с трёхсотлетием Российской академии наук, основанной по указу императора Петра I. «Это – праздник для всех, кто причастен к исследованиям, инновациям, подготовке кадров. Очень приятно, что в этой трёхсотлетней истории Новосибирская область своим пускай относительно коротким на общем фоне периодом вписала знаковую страницу и продолжает это делать. Последнее десятилетие имеет особое значение для развития российской науки и подходов к научно-технологическому развитию страны. Это – период регионализации науки. Никогда прежде такого внимания со стороны властей субъектов Российской Федерации к развитию собственного научно-образовательного потенциала, которое мы видим в последние годы, не было. Если про новую геометрическую фигуру развития «треугольника Лаврентьева» Валентин Пармон несколько лет назад, называя её тетраэдром, говорил применительно к Новосибирской области, то сегодня это можно применить ко многим субъектам Российской Федерации. И это – результат двустороннего движения. Наш президент Владимир Путин несколько лет назад задал тренд: наука и образование должны развиваться по всей нашей стране, в том числе за пределами столичных регионов. Все мы почувствовали увеличение контрольных цифр приёма на бюджетные места в региональных вузах, запуск ряда новых госпрограмм, таких, как создание научно-образовательных центров, программы строительства кампусов мирового уровня, явный приоритет регионам при распределении ресурсов по таким программам, как молодёжные лаборатории, центры трансфера технологий. Если ранее по этим программам выигрывали исключительно столичные учреждения, то сегодня большая часть из этих проектов реализуется за пределами двух столиц. В отношении глобальных проектов, и самого близкого для нас – синхротрона поколения 4+ – мы помним судьбоносное решение 2018 года, когда президент услышал сибирских учёных и поддержал их. Посвящённые руководители знают, насколько важна была его дальнейшая, твёрдая позиция для того, чтобы СКИФ появился не где-то в европейской части страны, а именно здесь. Как председатель комиссии госсовета, могу сказать, что сегодня есть масса примеров, когда регионы в инициативном порядке подхватывают этот тренд. Сегодня уже два десятка регионов рассматривают комплексные программы научно-технологического развития страны, участвуют в различных федеральных крупных проектах – строительства кампусов, создания НТЦ и НОЦ, молодёжных лабораторий.
Мы переживаем этап регионализации научно-технологического развития нашей страны. А что это значит? Это значит – при объединении усилий всегда получается более быстрый и более весомый результат. Заверяю вас, что 2024 год будет также насыщенным в части научно-технологической повестки в Новосибирской области», – подчеркнул губернатор.
Андрей Травников вручил представителям сферы науки почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора Новосибирской области, а также удостоверения и нагрудные знаки к почётному званию «Заслуженный деятель науки Новосибирской области».
На реализацию государственной программы «Научно-технологическое развитие Новосибирской области» в 2020 году в областном бюджете было предусмотрено почти 204 млн рублей. Каждый год объём средств, выделенных в бюджете на реализацию этой госпрограммы, увеличивается. В 2024 году он составляет без малого 600 млн руб. Кроме того, с 2023 года выделяется финансирование в размере 45 млн руб. на предоставление мер государственной поддержки для создания научных лабораторий под руководством молодых учёных.
Фото: nso.ru
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