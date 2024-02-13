Андрей Травников — о научно-технологическом развитии Новосибирской области

Глава региона поздравил собравшихся с Днём российской науки и с трёхсотлетием Российской академии наук, основанной по указу императора Петра I. «Это – праздник для всех, кто причастен к исследованиям, инновациям, подготовке кадров. Очень приятно, что в этой трёхсотлетней истории Новосибирская область своим пускай относительно коротким на общем фоне периодом вписала знаковую страницу и продолжает это делать. Последнее десятилетие имеет особое значение для развития российской науки и подходов к научно-технологическому развитию страны. Это – период регионализации науки. Никогда прежде такого внимания со стороны властей субъектов Российской Федерации к развитию собственного научно-образовательного потенциала, которое мы видим в последние годы, не было. Если про новую геометрическую фигуру развития «треугольника Лаврентьева» Валентин Пармон несколько лет назад, называя её тетраэдром, говорил применительно к Новосибирской области, то сегодня это можно применить ко многим субъектам Российской Федерации. И это – результат двустороннего движения. Наш президент Владимир Путин несколько лет назад задал тренд: наука и образование должны развиваться по всей нашей стране, в том числе за пределами столичных регионов. Все мы почувствовали увеличение контрольных цифр приёма на бюджетные места в региональных вузах, запуск ряда новых госпрограмм, таких, как создание научно-образовательных центров, программы строительства кампусов мирового уровня, явный приоритет регионам при распределении ресурсов по таким программам, как молодёжные лаборатории, центры трансфера технологий. Если ранее по этим программам выигрывали исключительно столичные учреждения, то сегодня большая часть из этих проектов реализуется за пределами двух столиц. В отношении глобальных проектов, и самого близкого для нас – синхротрона поколения 4+ – мы помним судьбоносное решение 2018 года, когда президент услышал сибирских учёных и поддержал их. Посвящённые руководители знают, насколько важна была его дальнейшая, твёрдая позиция для того, чтобы СКИФ появился не где-то в европейской части страны, а именно здесь. Как председатель комиссии госсовета, могу сказать, что сегодня есть масса примеров, когда регионы в инициативном порядке подхватывают этот тренд. Сегодня уже два десятка регионов рассматривают комплексные программы научно-технологического развития страны, участвуют в различных федеральных крупных проектах – строительства кампусов, создания НТЦ и НОЦ, молодёжных лабораторий.