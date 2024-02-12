Ученые выяснили, каким собакам нравится смотреть телевизор

Исследования об интересе четвероногих к ТВ провели эксперты из Висконсинского университета.
Ученые обнаружили, что породистые собаки больше других интересуются просмотром телевизора. Оказалось, что главные ТВ-ценители — лабрадоры. Исследование опубликовал American Kennel Club (Американский клуб собаководства), передает НДН.инфо.
Исследования провели ученые из Висконсинского университета в США. В нем приняли участие больше тысячи хозяев питомцев. Они рассказали, как часто собаки смотрят телевизор, какие передачи предпочитают и, наконец, к каким породам принадлежат животные-телезрители.
Оказалось, что 86% собак любят смотреть телевизор, самые увлеченные — лабрадоры. Любимыми у питомцев оказались передачи о собаках, других животных и о природе. Кроме того, четвероногие котируют мультики.
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