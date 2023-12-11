В фестивале НАУКА 0+ в Новосибирской области приняли участие более пяти тысяч человек

В программе фестиваля этого года было свыше ста тридцати мероприятий.
В Новосибирской области завершился всероссийский фестиваль НАУКА 0+, участниками стали более пятидесяти организаций – научные институты, вузы, инновационные компании, а к ребятам из районов Новосибирской области с занимательными лекциями приехали ученые СО РАН.
Мероприятия центральной площадки включали выставку научных достижений, научно-популярные лекции и мастер-классы, которые посетили свыше 3 тысяч человек. Общее число участников фестиваля превысило 5 тысяч. Самыми активными участниками стали школа № 92 Ленинского района и колледж телекоммуникаций и информатики СибГУТИ – школьники и студенты посетили большинство мероприятий фестиваля. Воспитанники детского сада №28 Первомайского района стали самыми юными посетителями научного события.
Самыми популярными мероприятиями в классическом формате помимо мастер-классов стали лекции «Муравьи: генетика суперорганизма» (прочитал научный сотрудник ИЦиГ, к.б.н. Артём Рябинин) и «Мифы космического масштаба» (прочитал астрофизик, ведущий математик Института теоретической и прикладной механики РАН, к. ф.-м. н. Дмитрий Эпштейн). Два мероприятия собрали почти 300 человек.
Заместитель губернатора Ирина Мануйлова отметила, что следующий год будет знаковый для всего научного мира – 8 февраля будет отмечаться 300-летие Российской академии наук. 2024 год президент РФ объявил Годом семьи. «Для того чтобы вырастить из маленького исследователя большого ученого необходимо, чтобы наука стала одной из семейных ценностей. В Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова будет усилено направление «Наука для всей семьи». Для воплощения этой инициативы будут задействованы практически все основные социальные сферы – культура, здравоохранение и образование», – добавила вице-губернатор.
Напомним, что на одном из центральных стендов фестиваля были представлены разработки «Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии», молодежная «Лаборатория регуляции иммунного ответа» которого в этом году получила грант правительства Новосибирской области. Благодаря гранту и созданию новой лаборатории обеспечены рабочие места для талантливой научной молодежи. Разработка новых критериев прогноза исхода трансплантации костного мозга позволит своевременно оптимизировать программу лечения больных и увеличить продолжительность их жизни. Кроме того, на выставке посетители увидели автоматизированные системы определения эмоционального состояния, модели костей, распечатанные на 3D-принтере, симулятор операции на бьющемся сердце, коллекции насекомых и пресмыкающихся, ископаемые организмы, 3D-модель ЦКП «СКИФ» со световым сопровождением и интерактивный математический стенд, где можно сыграть в нейроигру, разработанную студентами НГУ.
Фото: nso.ru
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