В фестивале НАУКА 0+ в Новосибирской области приняли участие более пяти тысяч человек

В Новосибирской области завершился всероссийский фестиваль НАУКА 0+, участниками стали более пятидесяти организаций – научные институты, вузы, инновационные компании, а к ребятам из районов Новосибирской области с занимательными лекциями приехали ученые СО РАН.

Мероприятия центральной площадки включали выставку научных достижений, научно-популярные лекции и мастер-классы, которые посетили свыше 3 тысяч человек. Общее число участников фестиваля превысило 5 тысяч. Самыми активными участниками стали школа № 92 Ленинского района и колледж телекоммуникаций и информатики СибГУТИ – школьники и студенты посетили большинство мероприятий фестиваля. Воспитанники детского сада №28 Первомайского района стали самыми юными посетителями научного события.