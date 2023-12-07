Новосибирская область — первый в России регион, где научились определять онкологию по капле крови

Замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова посетила инновационные компании Академпарка «Биолинк» и «Биосан», специализирующиеся на выпуске реагентов, наборов для выделения ДНК, ПЦР-наборов для молекулярно-генетической диагностики, используемых в молекулярной биологии, генной инженерии, фундаментальной медицине.

«Эти компании обеспечивают импортонезависимость России, а именно создают непрерывность в работе множества лабораторий и лечебно-профилактических учреждений по всей стране. Тест-системами для выявления социально значимых заболеваний пользуются ведущие институты Российской академии наук, Министерства здравоохранения РФ, Роспотребнадзора, ФМБА России, а также институты развития, такие как Научно-технологический университет «Сириус», «Сколково» и Физтех. Правительство региона осуществляет всестороннюю поддержку инновационных предприятий, в частности биомед-направления, в рамках СиббиоНОЦ, «единого окна» для инноваторов на базе Новосибирского областного инновационного фонда, направление считается одним из самых перспективных, так как оно касается улучшения качества здоровья и жизни граждан», – сказала Ирина Мануйлова.