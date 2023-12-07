Новосибирская область — первый в России регион, где научились определять онкологию по капле крови

Научные разработки в сфере медицины помогают выявлять рак на ранней стадии, а также создавать основу для принципиально новых вакцин от вирусных, бактериальных и онкологических заболеваний.
Замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова посетила инновационные компании Академпарка «Биолинк» и «Биосан», специализирующиеся на выпуске реагентов, наборов для выделения ДНК, ПЦР-наборов для молекулярно-генетической диагностики, используемых в молекулярной биологии, генной инженерии, фундаментальной медицине.
«Эти компании обеспечивают импортонезависимость России, а именно создают непрерывность в работе множества лабораторий и лечебно-профилактических учреждений по всей стране. Тест-системами для выявления социально значимых заболеваний пользуются ведущие институты Российской академии наук, Министерства здравоохранения РФ, Роспотребнадзора, ФМБА России, а также институты развития, такие как Научно-технологический университет «Сириус», «Сколково» и Физтех. Правительство региона осуществляет всестороннюю поддержку инновационных предприятий, в частности биомед-направления, в рамках СиббиоНОЦ, «единого окна» для инноваторов на базе Новосибирского областного инновационного фонда, направление считается одним из самых перспективных, так как оно касается улучшения качества здоровья и жизни граждан», – сказала Ирина Мануйлова.
Замгубернатора также отметила, что вопросы развития генетики, биотехнологий, биологической безопасности – в центре внимания государства как наиболее передовые. Об этом на встрече с молодыми генетиками и биологами на III Конгрессе молодых ученых в Сириусе говорил президент Путин. Правительство Новосибирской области уделяет большое внимание привлечению в данное направление науки студентов и аспирантов, для этого в нашем регионе за счет областного финансирования создаются молодежные лаборатории, специализирующиеся на биотехнологиях, генетики и микробиологии.
Компания «Биосан» производит ферменты для молекулярной биологии, наборы для выделения ДНК и РНК, реагенты для создания мРНК-вакцин, наборы для проведения ПЦР, используемые в научных исследованиях, медицине и сельском хозяйстве. В лаборатории компании «Биолинк» изготавливают тест-системы, с помощью которых можно обнаружить онкологию даже на ранних стадиях – новосибирские исследователи первыми в России научились обнаруживать самые незначительные следы опухоли в крови. Компания разрабатывает и внедряет методы молекулярно-генетической диагностики в онкологии: наборы реагентов для анализа опухоли при меланоме, раке легкого, раке молочной железы, колоректальном раке. Кроме того, ученые компании разработали технологии исследования генетики эмбрионов, зачатых при помощи процедуры ЭКО, а также генетических аномалий плода.
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