Новосибирские студенты создали высокопроизводительный 3D-принтер

Студент Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Даниил Коваленко с командой разработчиков создали высокопроизводительный 3D-принтер с системой автоматизации, позволяющий сократить издержки при серийной 3D-печати деталей.

«Идея была у меня достаточно давно, я взялся за разработку, когда сам столкнулся с проблемами при печати серии деталей. Разрабатывать принтер начал еще на базе технопарка школы №112, позвал в команду ребят — Константина Палийчука и Константина Степанова, и за год мы разработали и собрали первый прототип устройства. Достаточно продолжительное время тестировали его, выявляли недочеты и в конечном итоге довели до уровня MVP (минимально жизнеспособный продукт), сделали сайт и начали продвижение», — рассказал автор проекта, студент 1 курса факультета радиотехники и электроники НГТУ НЭТИ Даниил Коваленко.

Сейчас на кафедре конструирования и технологии радиоэлектронных средств под руководством Алексея Бизяева команда работает над улучшением принтера и разработкой новой модели. Кафедра создает возможности для реализации проекта, оказывает специализированную техническую помощь и поддержку. В ноябре проект «3D-принтер All4makers Neuron» занял первое место в конкурсе инновационных разработок НГТУ НЭТИ. Проект представляет собой программно-аппаратный комплекс решений для автоматизации процесса серийной 3D-печати деталей. Комплекс состоит из 3D-принтеров Neuron, а также системы автоматизации MakerCloud. И 3D-принтер, и система автоматизации являются собственной разработкой студентов.

«3D-принтер Neuron» обладает высокой производительностью, может печатать инженерными пластиками, имеет интуитивно понятный интерфейс управления на сенсорном экране, но наибольший интерес в нем представляет наша система автоматизации MakerCloud. Она позволяет готовить задания на печать, запускать и отслеживать процесс печати удаленно, обнаруживает ошибки, возникающие во время печати, при помощи камеры принтера с применением искусственного интеллекта, но самое главное — облако позволяет объединять 3D-принтеры в принт-фермы и формирует индивидуальную очередь печати для каждого принтера. Другими словами, у меня есть 10 3D-принтеров, и мне нужно напечатать 100 деталей. Если бы это были обычные принтеры, мне бы пришлось бегать с флешкой, вручную запускать задания, самостоятельно следить за ошибками и контролировать процесс. Здесь же все происходит автоматически: я беру телефон, выбираю файл для печати, нажимаю «отправить задания на принт-ферму», и система сама формирует очередь печати для каждого принтера, распределяет задания, а когда деталь готова — присылает уведомление. Все, что мне нужно сделать, — это достать серию готовых деталей из принтеров», — отметил Даниил Коваленко.

Сейчас команда разработчиков участвует в акселераторе студенческих стартапов от стартап-центра НГТУ НЭТИ Reactor, активно ищет партнеров-дистрибьютеров, ведет переговоры с другими производителями принтеров по внедрению MakerCloud в их принтеры по лицензиям и занимается продвижением своего продукта.

Фото: 2ГИС