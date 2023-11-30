В новосибирском Экспоцентре открылся форум-выставка «Учебная Сибирь-2023»

Организаторами форума была разработана новая концепция выставки, основной темой которой является ранняя профориентация и эффективные формы взаимодействия организаций всех уровней образования, объединённых отраслевой специализацией. Новый формат состоит в организации тематических площадок – профориентационных кластеров, созданных в сотрудничестве со школами, колледжами, вузами и представителями компаний-работодателей.

На площадках форума-выставки созданы условия для обмена опытом, мнениями, инновациями, технологиями, продвижения новейших товаров и услуг в сфере образования. В форуме принимают участие более 140 образовательных организаций и компаний из 11 регионов России и Белоруссии, включая Москву, Петербург и Минск.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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