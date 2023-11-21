В Новосибирской области состоится фестиваль NAUKA 0+

Фестиваль NAUKA 0+ стартует 4 декабря и по традиции откроется большой выставкой – местом ее проведения станет киноконцертный комплекс «Победа».

В программе фестиваля – лекции и мастер-классы известных ученых, научные квесты, экскурсии в институты Сибирского отделения Российской Академии наук и университетские лаборатории, просмотры и обсуждение научно-популярных фильмов. В первую очередь мероприятия фестиваля адресованы школьникам и студентам, но принять участие в них могут люди любого возраста, интересующиеся наукой и достоверными научными знаниями.



NAUKA 0+ в этом году пройдет в 14 раз. В 2020 году Новосибирская область стала одной из Центральных площадок этого Всероссийского фестиваля на постоянной основе, что является признанием оргкомитетом вклада нашего региона в научно- просветительскую работу, пропаганду научных знаний среди школьников, студентов, всех жителей области. В 2022 году программа фестиваля включала более 140 мероприятий, состоявшихся почти на 50 площадках. За 11 дней мероприятия фестиваля, проходившие в научных институтах Академгородка, вузах, инновационных компаниях, школах, учреждениях культуры и спорта, посетили свыше 40 тысяч участников.



Главное событие фестиваля – выставка научных достижений и технологических разработок. Зарегистрироваться и узнать подробную информацию можно узнать на сайте миннауки Новосибирской области.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru