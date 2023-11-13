В Научно-технологическом диктанте приняли участие 88 регионов

Диктант проходил как финальное мероприятие форума «Технопром-2023». Организатором выступили министерство науки и инновационной политики Новосибирской области совместно с Фондом научно-технологического развития Новосибирской области. В диктанте принимали участие представители региональных министерств, одним из первых тест написал министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.

С именами победителей и подробной информацией можно ознакомиться на сайте миннауки Новосибирской области.

Фото: пресс-центр СИУ РАНХиГС, пресс-служба НГТУ НЭТИ