В Научно-технологическом диктанте приняли участие 88 регионов

Диктант завершил серию мероприятий форума «Технопром-2023».
В ходе пресс-конференции по итогам диктанта были обсуждены самые интересные вопросы по мнению участников, подведены итоги в онлайн-конкурсе для регионов и объявлены победители. Как отметили участники мероприятия, беспилотье стало новым молодежным трендом в Новосибирской области.
Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова отметила, что для организаторов научно-технологического диктанта его результаты стали неожиданными. «Мы предполагали, что он привлечет к себе внимание, но не ожидали, что к участию в нем подключится большинство регионов России, а также новые территории страны. И тем более, что победителем станет Республика Крым, обойдя более продвинутые, в технологическом плане, края и области. Это говорит о действительно большом интересе к беспилотной авиации со стороны населения, особенно молодежи. Эта тема обязательно получит свое дальнейшее развитие на предстоящих форумах технологического развития «Технопром». Во второй декаде ноября состоится окончательное подведение итогов диктанта, будут обсуждаться и будущее проекты. Надеемся, что они станут столь же популярными и востребованными у молодежи, всех, кто интересуется вопросами научного, технического и технологического развития страны», - подчеркнула вице-губернатор.
Диктант проходил как финальное мероприятие форума «Технопром-2023». Организатором выступили министерство науки и инновационной политики Новосибирской области совместно с Фондом научно-технологического развития Новосибирской области. В диктанте принимали участие представители региональных министерств, одним из первых тест написал министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.
С именами победителей и подробной информацией можно ознакомиться на сайте миннауки Новосибирской области.
Фото: пресс-центр СИУ РАНХиГС, пресс-служба НГТУ НЭТИ
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