Студенты из Новосибирска получили миллион рублей на разработку фото- и видеоредактора

В состав команды разработчиков вошли студенты Новосибирского государственного университета Родион Шкоков, Максим Емельянов и Александр Шовкопляс. Они стали победителями конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. Удобное, отечественное, недорогое — на грант в один миллион рублей студенты планируют доработать приложение для улучшения качества мультимедийного контента, которое сможет заменить зарубежные аналоги. С помощью нового приложения пользователь сможет с лёгкостью обрабатывать фото или видео и повышать их качество.

«Наш продукт решает проблему дефицита на рынке недорогих программ по работе с видео и фотографиями, а также ликвидирует монополию зарубежных компаний в данной сфере», — рассказывает победитель конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям Родион Шкоков.

Проект подготовлен при консультационной поддержке подведомственного учреждения миннауки НСО — Новосибирского областного инновационного фонда, регионального представителя Фонда содействия инновациям. Миллион на разработку российского видеоредактора получили студенты НГУ

«Наш продукт решает проблему дефицита на рынке недорогих программ по работе с видео и фотографиями, а также ликвидирует монополию зарубежных компаний в данной сфере. Людям, которые часто сталкиваются с обработкой видео неудобно и невыгодно пользоваться зарубежными сервисами, и наше приложение как раз призвано решить их проблему. Работать оно будет не хуже зарубежных редакторов, а у российских пользователей будет доверие к такому приложению», - рассказывает победитель конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям Родион Шкоков.

С помощью нового приложения пользователь сможет с лёгкостью обрабатывать фото или видео и повышать их качество. При этом, в отличие от многих существующих сервисов, за счет мощностей облачных вычислений, а не собственного ПК пользователя.

Проект подготовлен при консультационной поддержке Новосибирского областного инновационного фонда, регионального представителя Фонда содействия инновациям.

«В том, что студенты новосибирских вузов способны создавать успешные стартапы, мы уже убедились. В 2022 году по итогам двух этапов конкурса «Студенческий стартап» грант в размере 1 миллион рублей получили 48 студентов, в 2023 году — 49 студентов и студенческих команд университетов Новосибирской области. Студенческие стартапы - особо перспективное направление, поддерживаемое правительством региона. Очень важным является вовлечение студентов в решение актуальных технологических задач региона и страны в целом и меры поддержки — важный шаг по их интеграции в уже сложившуюся экосистему инновационного предпринимательства в регионе», — прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

Вадим Васильев отметил, что студенты-стартаперы могут обратиться в Новосибирский областной инновационный фонд, который реализует региональную политику в области развития науки и инноваций по принципу «единого окна». Проекты победителей ориентированы на создание новых приборов, интеллектуальных производственных, химических, цифровых и биотехнологий, а также представлены в сфере медицины, ресурсосберегающей энергетики и креативных индустрий.