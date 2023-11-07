Новосибирские школьники и учителя смогут принять участие в онлайн-консультациях по ЕГЭ-2024

В ходе онлайн-консультаций можно будет получить актуальную информацию об экзаменационных материалах ЕГЭ 2024 года: структуре и содержании экзаменационной работы, изменениях, которые произошли в этом году, сообщает пресс-служба сайта регионального минобра minobr.nso.ru. Эксперты ФИПИ расскажут, на какие задания стоит обратить особое внимание, как правильно выстроить работу по подготовке к ЕГЭ, как избежать типичных ошибок и лучше использовать доступные ресурсы для подготовки.

Консультации начнутся 10 ноября и продлятся до 17 ноября. Ежедневно будут проходить прямые эфиры по двум предметам ЕГЭ в 11:00 и в 13:00 (мск). Консультации будут транслироваться в онлайн-режиме на странице Рособрнадзора «ВКонтакте» и на Rutube.

В соцсети «ВКонтакте» во время прямых эфиров можно будет напрямую задать свои вопросы разработчикам экзаменационных материалов и получить ответы в онлайн-режиме. После завершения видеоконсультаций их видеозаписи будут опубликованы на интернет-ресурсах Рособрнадзора и ФИПИ.

Можно присоединиться к консультациям и задать интересующие вопросы.

Расписание консультаций:

10 ноября

11:00 География

13:00 Математика

11 ноября

11:00 Итоговое сочинение

13:00 Биология

13 ноября

11:00 Иностранные языки

13:00 Обществознание

14 ноября

11:00 Физика

13:00 История

16 ноября

11:00 Русский язык

13:00 Информатика

17 ноября

11:00 Литература

13:00 Химия

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства образования Новосибирской области minobr.nso.ru

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