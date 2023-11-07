Российским педагогам снизят бюрократическую нагрузку

Новые поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» еще больше сократят объем бюрократической нагрузки на педагогов всех уровней образования, рассказала советник руководителя Рособрнадзора Наталья Алтыникова в рамках образовательного интенсива IPR-EDU 2023 «Аккредитационные показатели в управлении качеством высшего образования», организованного при участии Рособрнадзора и Росаккредагентства.

«Мы начали решать эту проблему с учителей школ, как самой массовой категории. Теперь нужно создать четкую рамку, за пределами которой никто ничего не сможет запрашивать, и для педагогов других уровней образования», – сказала она.

По словам Натальи Алтыниковой, подготовленные поправки дадут возможность федеральным органам исполнительной власти утверждать перечень, формы и структуры документов педагога и образовательной организации, за пределами которого никто не сможет требовать от педагога вести какую-то дополнительную документацию. Ранее такие ограничения уже были введены приказом Минпросвещения России для учителей школ. Также подготовлены поправки, устанавливающие основания для запросов информации у образовательных организаций различными ведомствами и организациями. Кроме того, предстоит разработать поправки о корректировке понятия «Образовательная программа» и об определении понятия «Педагогическая деятельность».

Наталья Алтыникова рассказала, что уже подготовлены примерные перечни обязательных документов для педагогов дошкольного образования, СПО и вузов. Планируется, что их количество будет ограничено двумя для воспитателей детских садов, шестью – для преподавателей организаций СПО и четырьмя – для преподавателей вузов. Апробацию новых подходов планируется провести в рамках эксперимента, который пройдет с участием 24 образовательных организаций из шести пилотных регионов (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Пензенская, Нижегородская и Владимирская области).

В ходе семинара Вероника Шубаева, проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского государственного экономического университета, который является одной из площадок для отработки новых подходов, рассказала о результатах анализа ситуации с бюрократической нагрузкой, проведенного на примере ее вуза. По ее словам, за последние три месяца в вуз поступило 854 запроса из различных министерств и ведомств, а средний объем учебно-методической документации, которую образовательная организация должна разрабатывать за год, составляет почти 95 тысяч страниц.

Она высказала предложения по сокращению объема документационной нагрузки на вузы, среди которых использование различными ведомствами информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации, устранение дублирования запросов со стороны федеральных и региональных ведомств, разработка системы учета образовательных программ на федеральном уровне, автоматизация процессов разработки и актуализации образовательных программ, стандартизация показателей в отчетах о самообследовании, которые готовят вузы, чтобы эти данные были удобны для дальнейшей обработки и сопоставления.