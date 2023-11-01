В Новосибирской области создадут молодежные лаборатории за счет регионального бюджета

В министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области подвели итоги конкурса на создание молодежных лабораторий в целях реализации проектов СиббиоНОЦ за счет средств регионального бюджета. В числе победителей – две научные организации и университет.

О решении правительства Новосибирской области всесторонне поддерживать молодых ученых заявил губернатор Андрей Травников в ходе II конгресса молодых ученых на федеральной территории «Сириус» в 2022 году. Об инициативе создания региональных молодежных лабораторий на областные субсидии глава региона сообщил в ходе церемония награждения перспективных молодых учёных - победителей конкурсов на получение грантов, именных стипендий и премий в сентябре текущего года. "Статус Новосибирской области как лидера научно-технологического развития, а Новосибирска как научной столицы страны обязывает. Запущен новый региональный инструмент — в дополнение к федеральной программе создания молодёжных лабораторий. Задачи, которые решают молодые учёные Новосибирской области, — в числе приоритетных и актуальных в самых разных сферах: сельское хозяйство и медицина, экология и строительство", - подчеркнул тогда Андрей Травников.

В 2023 году министерством науки и инновационной политики региона был объявлен конкурс, на который поступило около 10 заявок. Как прокомментировал министр науки и инновационной политики Вадим Васильев, при определении победителей главными критериями была актуальность планируемого научного исследования, значимость ожидаемых результатов и их реализация в рамках Программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр (СиббиоНОЦ), инновационная или прорывная новизна в мировом масштабе, способная изменить технологии в отрасли. По условиям конкурса в составе лаборатории должно быть не менее 7 молодых специалистов в возрасте до 39 лет, руководителем также должен быть сотрудник научной или учебной организации в возрасте до 39 лет, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук, и она должна быть включена в программу СиббиоНОЦ. "Одна из основных целей молодежных лабораторий - вовлечение молодых ученых, ведущих научных и образовательных организаций региона в решение важнейших исследовательских задач, создание кооперации сфер образования и науки с реальным производством. Правительство региона выстраивает систему поддержки научной молодежи и создание молодежных лабораторий - системно реализуемое решение в рамках проекта СиббиоНОЦ. Оно позволит создать комфортные условия для работы молодым ученым и студентам, получить им доступ к современным технологиям и оборудованию, поможет развить свои научные и исследовательские навыки, реализовать свой потенциал максимально, не выезжая за пределы региона", – заключил министр.