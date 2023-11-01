Новосибирские вузы переходят к модели «Университет 3.0»

Идея «Университета 3.0» заключается в том, что, помимо основной деятельности, он влияет на развитие окружающих его территорий, то есть вносит существенный вклад в жизнь города.
Интегрирующую роль университетов в достижении технологического суверенитета регионов и страны обсудили на форуме в НГУ. Цель форума «Золотая долина» соответствует символу Сибирского отделения РАН - греческой литере «сигма», означающей сумму, органическое соединение науки с образованием и производственной практикой - стратегию, базирующуюся на «треугольнике Лаврентьева» - наука, кадры, производство - основу и опору Новосибирского Академгородка.
Высшая школа в нашей стране за короткий срок перешла от модели «Университет 1.0» к «Университет 2.0» — вуз стал центром не только образовательной, но и научно-исследовательской деятельности. Ключевая задача сегодня состоит в переходе к модели «Университет 3.0» — университеты должны стать субъектами экономического развития.
Это переход к интегрированной образовательной, научно-исследовательской и предпринимательской среде, единство системы «образование — наука — инновация — коммерциализация». Идея «Университета 3.0» заключается в том, что, помимо основной деятельности, он влияет на развитие окружающих его территорий, то есть вносит существенный вклад в жизнь города. Реализация данной концепции предусмотрена государственной программой поддержки университетов «Приоритет-2030» и нацпроектом "Наука и университеты", в рамках которой в НГУ строится новый кампус.
Как отмечает вице-губернатор Ирина Мануйлова, кампус создаст основу для новых компетенций выпускников, развития собственной науки в университете и усиления инновационных направлений, которые представлены в окружающей экосистеме. Ирина Мануйлова, приветствуя участников форума, отметила, что вызовы, с которыми сталкивается сегодня наша страна, требуют серьезного ответа и мобилизации сил со стороны научного сообщества.
— Все достижения нашей страны немыслимы без успехов в научно-технологической сфере. Без фундаментальной науки невозможны серьезные прорывы, но и прикладная, коммерческая, наука сегодня набирает обороты. При этом возникает несколько важных вопросов. Как сделать так, чтобы быстро разработанные технологии вышли на рынок и были внедрены в реальное производство? Как помочь нашим производственникам решить те задачи, с которыми они столкнулись после введения санкций? Как не ограничиваться этапом импортозамещения, понимая, что задача, которую ставит перед нами руководство страны, — идти на опережение? Мы собрались на площадке НГУ потому, что вокруг этого вуза консолидировано сообщество научных организаций, инновационных высокотехнологичных компаний, индустриальных партнеров. С этим университетом, с его кампусом и инфраструктурой связывают свои будущие проекты и другие образовательные и научно-исследовательские институты Новосибирска. «Уверена, что сегодня нас ждут интересные дискуссии и обсуждение важнейших вопросов, появятся новые задачи, проекты и все вместе мы будем готовы их реализовывать», — сказала Ирина Мануйлова.
Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка на открытии мероприятия отметил, что представители власти всегда готовы к взаимному диалогу, чтобы найти решение самых важных задач с помощью науки — как фундаментальной, академической, так и прикладной.
Приветствуя участников форума, ректор НГУ Михаил Федорук пояснил, что название форума связано с историей новосибирского Академгородка. Именно так называется место, где в 1957 году обосновались первые ученые, а название ему дал другой видный ученый Владимир Титов.
"Мы намерены продолжить проведение таких мероприятий, как сегодняшний форум. НГУ станет местом встречи представителей индустрии, бизнеса, научных институтов, университетов. Подобные мероприятия будут проходить в рамках решения задачи обеспечить технологический суверенитет нашей страны, с целью развития настоящей науки и настоящей индустрии", — сказал Михаил Федорук.
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