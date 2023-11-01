Новосибирские вузы переходят к модели «Университет 3.0»

Интегрирующую роль университетов в достижении технологического суверенитета регионов и страны обсудили на форуме в НГУ. Цель форума «Золотая долина» соответствует символу Сибирского отделения РАН - греческой литере «сигма», означающей сумму, органическое соединение науки с образованием и производственной практикой - стратегию, базирующуюся на «треугольнике Лаврентьева» - наука, кадры, производство - основу и опору Новосибирского Академгородка.

Высшая школа в нашей стране за короткий срок перешла от модели «Университет 1.0» к «Университет 2.0» — вуз стал центром не только образовательной, но и научно-исследовательской деятельности. Ключевая задача сегодня состоит в переходе к модели «Университет 3.0» — университеты должны стать субъектами экономического развития.

Это переход к интегрированной образовательной, научно-исследовательской и предпринимательской среде, единство системы «образование — наука — инновация — коммерциализация». Идея «Университета 3.0» заключается в том, что, помимо основной деятельности, он влияет на развитие окружающих его территорий, то есть вносит существенный вклад в жизнь города. Реализация данной концепции предусмотрена государственной программой поддержки университетов «Приоритет-2030» и нацпроектом "Наука и университеты", в рамках которой в НГУ строится новый кампус.

Как отмечает вице-губернатор Ирина Мануйлова, кампус создаст основу для новых компетенций выпускников, развития собственной науки в университете и усиления инновационных направлений, которые представлены в окружающей экосистеме. Ирина Мануйлова, приветствуя участников форума, отметила, что вызовы, с которыми сталкивается сегодня наша страна, требуют серьезного ответа и мобилизации сил со стороны научного сообщества.