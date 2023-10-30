Школу с фото- и телестудией в Новосибирской области строят с опережением графика

В настоящее время по поручению губернатора в Новосибирской области ведется проектирование, строительство и реконструкция сразу 16 школ в разных районах области, ввод которых запланирован в 2023-2025 годах. Одна из них – школа на 550 учеников в поселке Элитный Новосибирского района – возводится с опережением графика.

Ход работ проконтролировал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. Он напомнил, что строительство объектов образования – самый капиталоемкий блок строительной программы Правительства региона на ближайшие три года: только в 2023 году на строительство школ и детских садов из федерального и областного бюджетов направлено порядка 9 млрд рублей.



«Темпы работ на строящейся школе в Элитном высокие. Подрядчик – ООО «СибРемонтСервис» – вышел на площадку в июне этого года, сегодня уже завершает кирпичную кладку второго-третьего этажей в разных блоках здания, монтирует оконные блоки, на площадку завезены все необходимые строительные материалы для дальнейшего строительства. Согласно заключенному государственному контракту сдача школы до конца 2024 года. Пока ребятишки близлежащих микрорайонов Фламинго и Березки ездят в школы Краснообска и на Затулинку в Новосибирске, после ввода объекта в эксплуатацию, они смогут получать образование рядом с домом», – отметил министр.



Строительство школы ведется по нацпроекту «Образование». Новое учреждение полностью соответствует понятию современной школы. По проекту здание состоит из блоков начального образования, основного и среднего образования, культурно-информационного и физкультурно-спортивного блоков. Также в школе для развития ребятишек будут обустроены студия искусства и дизайна, школьная телестудия, фотостудия. Кроме того, проект предполагает благоустройство прилегающей территории, где будут обустроены зоны отдыха с площадками, физкультурно-спортивная зона, в которую войдут футбольное поле, кольцевая беговая дорожка, волейбольная и баскетбольная площадки.