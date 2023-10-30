От выращивания грибов до создания перчаток с подогревом: новосибирский Академпарк принял еще 12 резидентов

Победители бизнес-акселератора А:СТАРТ станут новыми резидентами бизнес-инкубатора Академгородка и воплотят проекты в сферах энергетики, биомедицины и ветеринарии, производства наноматериалов и других. С разработками в ходе пресс-тура ознакомился министр науки и инновационного развития Новосибирской области Вадим Васильев.

«Все проекты свежие, интересные, перспективные, и свои исследования инноваторы уже ведут на базе научных институтов, что говорит об особой научной экосистеме Академгородка, где рядом находятся ученые, предприниматели, и Академпарк успешно объединяет их деятельность. В частности, бизнес-акселератор А:СТАРТ помогает делать из ученого предпринимателя или к ученому приводить предпринимателя. Важно, чтобы малый и средний бизнес видел перспективы развитии инноватики и помогал развиваться ученым в области импортозамещения. Губернатор Андрей Александрович Травников, правительство региона во всем способствуют развитию такого взаимодействия», – прокомментировал Вадим Васильев.