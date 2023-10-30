От выращивания грибов до создания перчаток с подогревом: новосибирский Академпарк принял еще 12 резидентов

Единая городская система дрононаблюдения, речевая аналитика для контакт-центров, наноматериалы для нужд биомедицины и ветеринарии — вот лишь некоторые направления работы инноваторов.
Победители бизнес-акселератора А:СТАРТ станут новыми резидентами бизнес-инкубатора Академгородка и воплотят проекты в сферах энергетики, биомедицины и ветеринарии, производства наноматериалов и других. С разработками в ходе пресс-тура ознакомился министр науки и инновационного развития Новосибирской области Вадим Васильев.
«Все проекты свежие, интересные, перспективные, и свои исследования инноваторы уже ведут на базе научных институтов, что говорит об особой научной экосистеме Академгородка, где рядом находятся ученые, предприниматели, и Академпарк успешно объединяет их деятельность. В частности, бизнес-акселератор А:СТАРТ помогает делать из ученого предпринимателя или к ученому приводить предпринимателя. Важно, чтобы малый и средний бизнес видел перспективы развитии инноватики и помогал развиваться ученым в области импортозамещения. Губернатор Андрей Александрович Травников, правительство региона во всем способствуют развитию такого взаимодействия», – прокомментировал Вадим Васильев.
Билет в бизнес-инкубатор по итогам А:СТАРТа получили 15 инноваторов, 12 из них стали новыми резидентами Академпарка впервые. Среди победителей этого года следующие проекты: гибридная электростанция постоянного тока, которая обеспечит электричеством объекты в любой точке земного шара, единая городская система дрононаблюдения (стационарные датчик для мониторинга воздушного пространства без аккумулятора и инженера), речевая аналитика для контакт-центров, разработка наноматериалов для нужд биомедицины и ветеринарии, прогрессивные технологии выращивания грибов, перчатки с подогревом, разработка систем диагностики инфекций на основе ИРА для сельско-хозяйственных предприятий, единая платформа для образователей отходов.
В ходе пресс-тура обсуждались вопросы вовлечения молодежи региона в технологическое предпринимательство, а также рассмотрены меры поддержки инновационной деятельности со стороны Правительства Новосибирской области. В регионе существуют несколько акселерационных программ, однако у A:Старт, процент выживаемости составляет почти 30%, каждая третья команда создает свой бизнес, при этом используя поддержку разных институтов развития – минпромторга, венчурных и инвестиционных фондов, Новосибирского областного инновационного фонда.
Победители A:Старта получат путевку в бизнес-инкубатор (льготы на аренду офисов и рабочих помещений, для сотрудников компаний-резидентов предусмотрено льготное жилье, комплекс инфраструктуры по сопровождению бизнеса (трекеры и менторы), доступ к различным информационным ресурсам и помощь с поиском контактов партнёров (например, индустриальных), содействие в коммуникации с вузами и институтами, а также перспективы поддержки других институтов развития – венчурных и инвестиционных фондов, Новосибирского областного инновационного фонда, Национальной технологической инициативы, фонда «Сколково».
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