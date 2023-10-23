В Новосибирской области выросло число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов

В 2023 году максимальные сто баллов получили 114 участников сдачи ЕГЭ – на 16 больше, чем в 2022 году. Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона. С докладом об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования выступила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

Государственная итоговая аттестация в 2023 году прошла на хорошем организационном уровне. В течение последних четырёх лет Рособрнадзор определяет Новосибирскую область в «зелёную зону». Сравнительный анализ оценки организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ демонстрирует, что Новосибирская область получает довольно высокие баллы, в 2022 – 300 баллов из 300 возможных, что позволило занять 1-е место в общероссийском рейтинге. Подведение итогов ГИА-2023 на федеральном уровне ещё находится в стадии обработки, но первая информация позволяет надеяться, что и в этом году Новосибирская область войдёт в первую десятку.

Андрей Травников поручил специалистам министерства образования региона акцентировать внимание на дополнительных мерах при решении задач в образовательной сфере по приоритетным для экономики Новосибирской области предметам – математике, физике, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).

Напомним, ранее губернатор выделил дополнительные финансовые средства на поддержку работы методистов в муниципальных образованиях для повышения квалификации педагогов.

В проведении ЕГЭ и ГВЭ-11 был задействован 131 пункт проведения экзамена (ППЭ). Большое внимание уделялось обеспечению объективности проведения экзаменов, для организации онлайн-наблюдения было задействовано несколько площадок работы Ситуационно-информационного центра, в том числе на базе ведущих вузов Новосибирска.

Результаты ЕГЭ в регионе сопоставимы с результатами прошлого года, что подтверждает стабильность, прозрачность и объективность экзамена. В ходе анализа результатов ЕГЭ зафиксированы следующие тенденции.

В 2023 году число участников ЕГЭ, сдающих предметы по выбору, увеличилось по математике профильного уровня, информатике и ИКТ, биологии, истории и обществознанию.

С учётом изменений в контрольно-измерительных модулях, средний балл в 2023 году увеличился по информатике и ИКТ, биологии, географии и литературе.

Доля участников ЕГЭ, сдавших предмет на высоком уровне («тестовые баллы-2» и выше) увеличилась по русскому языку, химии, биологии, географии, обществознанию и литературе.

В 2023 году наиболее популярными предметами по выбору при ОГЭ, как и в прошлом году, были обществознание, география, информатика и ИКТ и биология. Результаты ОГЭ в 2023 году чуть выше, чем в 2022 году, по физике, химии информатике, биологии, истории, обществознанию и литературе.

