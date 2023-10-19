В Новосибирской области создано свыше 53 тысяч новых мест дополнительного образования для детей

В Новосибирской области с 2020 по 2023 годы заработало более 53 тысяч новых мест дополнительного образования детей, большая часть из них – по технической направленности. Вопросы развития системы допобразования региона, текущей деятельности образовательных организаций, вакцинации сотрудников, обеспечения учащихся горячим питанием, организации подвоза детей и другие рассмотрены в правительстве региона 18 октября на заседании оперштаба по образованию.

Заседание прошло под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова. В частности, замгубернатора подчеркнул, что вопросы развития дополнительного образования – межведомственная тема, они стоят на особом контроле Правительства региона. Увеличение охвата детей доступным и качественным дополнительным образованием реализуется в рамках реализации на территории Новосибирской области ФП «Успех каждого ребенка» НП «Образование».



Как доложил в ходе заседания оперштаба заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин, основная часть дополнительных мест создана по технической направленности, отвечая новым вызовам времени и потребностям региона в технологических лидерах. В сентябре 2023 года на базе 29 образовательных организаций в 10 муниципальных образованиях Новосибирской области открылись 3190 новых мест дополнительного образования. Всего в регионе действует 53997 новых мест дополнительного образования детей, созданных с 2020 года. Количество реализуемых программ допобразования – более 10,5, самые популярные из них – техническая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, социально-гуманитарная. 55% организаций дополнительного образования детей области являются многопрофильными, реализующими образовательные программы по всем направленностям.



В Новосибирской области возможность получения дополнительного образования детьми обеспечивается муниципальными организациями дополнительного образования детей, подведомственными органам управления в сфере образования, культуры, спорта, общеобразовательными и дошкольными организациями, загородными оздоровительными лагерями и центрами, частными образовательными организациями.