В рамках проекта «СКИФ» белорусские и сибирские ученые создадут станцию «БелСи»

Новосибирская область и Республика Беларусь договорились о сотрудничестве в проектах магесайенс, станкостроении и агробиотехнологиях.
Перспективы взаимодействия научных организаций двух сторон в рамках создания второй очереди Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», совместные проекты, в том числе, по созданию научной станции «БелСи» обсуждались на Совете делового сотрудничества двух стран.
Как прокомментировал врио министра науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, научная станция «БелСи» в рамках проекта мегасайенс ЦКП «СКИФ» для совместных исследований белорусских и сибирских ученых будет введена в рамках второй очереди исследовательских станций Центра. «Российская и белорусская стороны обозначили взаимную заинтересованность в создании совместной станции-лаборатории, а также необходимость определения технических характеристик, параметров оборудования и необходимости выработки механизма адресного финансирования, – отметил Вадим Васильев. – В рамках визита делегации подписано соглашение и меморандум о научно-техническом сотрудничестве с Научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси по реализации данного направления, создана рабочая группа и намечена поэтапная дорожная карта совместных действий. По данному направлению Правительство региона готово оказывать всестороннюю помощь».
Отметим, в состав делегации Новосибирской области, которая работала в Республике Беларусь с 9 по 12 октября, вошли представители министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, научных организаций, инновационного бизнеса и института развития технологического предпринимательства. Члены делегации обсудили с белорусскими коллегами проекты, имеющие практическое значение для реального сектора экономики Республики Беларусь и Новосибирской области. В частности, были организованы посещения белорусских станкостроительных предприятий и научных организаций для обсуждения вопросов развития взаимовыгодного сотрудничества.
В ходе визита подписана «дорожная карта» научно-технического сотрудничества подписана между научными организациями СО РАН и Национальной академией наук Республики Беларусь. «Дорожная карта» включает исследования новых материалов для применения в реальном секторе экономики, комплекс импортозамещающих физико-технических и химических технологий, инновационные технологии агропромышленного комплекса, разработка механизмов использования импактных алмазов в инструментальной промышленности, а также в качестве важного направления взаимодействия рассмотрены перспективы использования редкоземельных металлов в промышленности», – отметил Вадим Васильев.
Также врио министра отметил, что озвученное руководством Республики Беларусь и Новосибирской области предложение об объединении усилий в перспективных областях искусственного интеллекта и беспилотных авиационных систем уже взято в работу и получит приоритет. Данные направления уже включены в дорожную карту, в частности, для возможного применения новосибирскими научными организациями и предприятиями будет рассмотрен опыт белорусских инновационных компаний, специализирующихся на создании комплектующих для БАС, интеллектуальных систем цифрового зрения, распознавания объектов.
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