В рамках проекта «СКИФ» белорусские и сибирские ученые создадут станцию «БелСи»

Перспективы взаимодействия научных организаций двух сторон в рамках создания второй очереди Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», совместные проекты, в том числе, по созданию научной станции «БелСи» обсуждались на Совете делового сотрудничества двух стран.

Как прокомментировал врио министра науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, научная станция «БелСи» в рамках проекта мегасайенс ЦКП «СКИФ» для совместных исследований белорусских и сибирских ученых будет введена в рамках второй очереди исследовательских станций Центра. «Российская и белорусская стороны обозначили взаимную заинтересованность в создании совместной станции-лаборатории, а также необходимость определения технических характеристик, параметров оборудования и необходимости выработки механизма адресного финансирования, – отметил Вадим Васильев. – В рамках визита делегации подписано соглашение и меморандум о научно-техническом сотрудничестве с Научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси по реализации данного направления, создана рабочая группа и намечена поэтапная дорожная карта совместных действий. По данному направлению Правительство региона готово оказывать всестороннюю помощь».



Отметим, в состав делегации Новосибирской области, которая работала в Республике Беларусь с 9 по 12 октября, вошли представители министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, научных организаций, инновационного бизнеса и института развития технологического предпринимательства. Члены делегации обсудили с белорусскими коллегами проекты, имеющие практическое значение для реального сектора экономики Республики Беларусь и Новосибирской области. В частности, были организованы посещения белорусских станкостроительных предприятий и научных организаций для обсуждения вопросов развития взаимовыгодного сотрудничества.