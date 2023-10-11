В Пекине откроется представительство вузов Новосибирской области

10 октября на площадке НГАСУ состоялось подписание соглашения об открытии представительства вузов Новосибирской области в Пекине, сообщает пресс-служба НГУ. Партнером по данному проекту является китайская образовательная корпорация Миньян. Определяющая, интегрирующая роль в создании представительства принадлежит Новосибирскому государственному университету, который уже много лет ведет активную деятельность в сфере экспорта российского образования. Это первая в России подобная инициатива, когда в Поднебесной создается представительство вузов сразу целого региона.

Образовательная корпорация Миньян занимается проектами в сфере международного сотрудничества уже 7 лет. «Мы ежегодно отправляем в российские вузы почти 2000 китайских студентов, на текущий момент заключили договоры о партнерстве с 60 университетами по всей стране, также работаем по реализации совместных российско-китайских образовательных программ. Мы видим большой интерес с обеих сторон по развитию такого сотрудничества, поэтому поддержали инициативу по открытию представительства ассоциации вузов Новосибирска в Пекине», — комментирует Чжан Жуй, основатель корпорации образования Минян.

Ведущая роль в реализации данного проекта принадлежит Новосибирскому государственному университету. НГУ уже больше года сотрудничает с образовательной корпорацией Миньян по таким основным направлениям, как привлечение иностранных студентов, поиск партнеров за рубежом и создание совместных образовательных программ.