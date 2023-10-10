Замминистра образования Новосибирской области — о развитии специализированных и профильных классов в школах региона

В Новосибирской области растет количество специализированных и профильных классов по разным направлениям, в 2024-2025 учебном году в регионе появятся спецклассы по направлению беспилотных авиасистем (БАС). О работе и развитии профильных классов в школах региона в ходе пресс-конференции рассказал заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

«Специализированные и профильные классы отвечают запросам экономики и позволяют максимально учесть будущие профессиональные интересы учащихся. Сдавать ЕГЭ по профильному предмету после такой подготовки значительно проще. В связи с устойчивым развитием рынка БАС в Новосибирской области актуально использование данных систем в таких областях как сельское хозяйство, геодезия, энергетика, ЖКХ, в регионе планируется развивать сеть специализированных классов по направлению изучение беспилотных авиасистем. Планируется подготовка школьников в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС, увеличение количества детей, занимающихся в кружках технического творчества. Действующая сеть специализированных классов Новосибирской области, открытых по инициативе Губернатора, предпрофессиональную подготовку в которых проходят ученики 6-11 классов, включает 301 класс в 70 образовательных организациях по шести направлениям: авиастроительное, естественнонаучное, инженерное, математическое, медицинское, педагогическое. В спецклассах обучаются 7336 ребят», – отметил Владимир Щукин.



Замминистра напомнил, что с 1 сентября 2023 года все образовательные организации РФ, в том числе и Новосибирской области, перешли на Федеральные основные образовательные программы (ФООП) – это единые программы обучения, они устанавливают обязательный базовый уровень требований к содержанию общего образования, в том числе, включающего работу профильных и специализированных классов.



Владимир Щукин отметил, что специализация класса основывается на потребности рынка труда региона, например, медицинское и педагогическое направления определены приоритетными и призваны решать задачи по ликвидации дефицита кадров в указанных отраслях. Медицинские специализированные классы впервые созданы два года назад в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Педагогические спецклассы работают уже два года. Кроме того, в регионе действует 14 авиастроительных спецклассов. Заметно увеличилось за последний год и количество профильных классов, в которых обучаются школьники 10-11 классов, так, с 89 до 623 возросло число гуманитарных, с 67 до 117 – технологических профильных классов.