Новосибирская консерватория имени Глинки поделилась планами развития

Уникальность Новосибирской консерватории, ее новой концепции развития, состоит в плотном взаимодействии и интеграции образовательного процесса в жизнь и работу Новосибирского государственного академического театра оперы и балета – самого крупного театра России. Создание непрерывной цепочки творческой и учебной деятельности, практическое применение теории с самого начального этапа обучения являются залогом высокой результативности этого сотрудничества в подготовке высокопрофессиональных кадров.



Вячеслав Стародубцев также рассказал о перспективах развития Центра прототипирования звукового дизайна «Медиацентр». С момента открытия Центра его резидентами стали не только студенты Новосибирской консерватории, но и крупнейшие компании и профессиональные артисты региона. Центры прототипирования создаются на базе творческих вузов России в рамках федерального проекта «Придумано в России». Проект формирует систему поддержки креативного сектора от идеи до востребованного продукта и его выхода на международные рынки. Пользоваться услугами Центров могут команды студентов и инициативной молодёжи, частного и среднего бизнеса, а также самозанятого населения.