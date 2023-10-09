Новосибирская консерватория имени Глинки поделилась планами развития

Сейчас в консерватории обучаются около 700 студентов.
Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки является крупнейшим центром музыкальной культуры в отрасли на территории от Урала до Дальнего Востока. С работой учреждения ознакомился врио первого замгубернатора Юрий Петухов.
В ходе рабочего визита Юрия Петухова в учреждение и.о. ректора консерватории, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Вячеслав Стародубцев провел экскурсию по зданию.
В текущем году в Новосибирской консерватории обучается около 700 студентов, среди которых 166 являются иностранными гражданами. В учреждении представлены все уровни профессионального образования – программы обучения бакалавров, магистров, специалистов, подготовки аспирантов, ассистентов-стажеров, докторантов. Более четверти века в консерватории работает собственный диссертационный совет – таким образом, обеспечен полный цикл подготовки не только педагогических, но и научных кадров для сферы культуры и искусства. За годы работы вузом подготовлено более шести тысяч специалистов.
В образовательный процесс постоянно внедряются новые методики, активно ведётся научная работа и реализуются значимые проекты. В числе перспектив развития – разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе в областях музыкальной звукорежиссуры, режиссуры музыкального театра, различных видов дирижирования. Масштабно реализуются разные формы интеграции с другими творческими и учебными учреждениями, в планах руководства консерватории – расширение международного сотрудничества в образовательной сфере.
Врио первого замгубернатора оценил проведенную работу, поблагодарил коллектив за высокую заинтересованность в развитии культурного потенциала региона, отметив при этом, что основными задачами остаются подготовка и воспитание творческих, научных и педагогических кадров.
Уникальность Новосибирской консерватории, ее новой концепции развития, состоит в плотном взаимодействии и интеграции образовательного процесса в жизнь и работу Новосибирского государственного академического театра оперы и балета – самого крупного театра России. Создание непрерывной цепочки творческой и учебной деятельности, практическое применение теории с самого начального этапа обучения являются залогом высокой результативности этого сотрудничества в подготовке высокопрофессиональных кадров.
Вячеслав Стародубцев также рассказал о перспективах развития Центра прототипирования звукового дизайна «Медиацентр». С момента открытия Центра его резидентами стали не только студенты Новосибирской консерватории, но и крупнейшие компании и профессиональные артисты региона. Центры прототипирования создаются на базе творческих вузов России в рамках федерального проекта «Придумано в России». Проект формирует систему поддержки креативного сектора от идеи до востребованного продукта и его выхода на международные рынки. Пользоваться услугами Центров могут команды студентов и инициативной молодёжи, частного и среднего бизнеса, а также самозанятого населения.
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