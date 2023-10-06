Проректор по учебной работе НГТУ НЭТИ рассказал о создании специализированных классов по авиастроению

В ТАСС (Новосибирск) состоялась пресс-конференция, посвященная созданию кадрового резерва для аэрокосмической отрасли в регионе, сообщает сайт НГТУ НЭТИ nstu.ru. Участники конференции рассказали о внедрении федеральной программы «Авиастроительные классы» в образовательных учреждениях региона, о работе предприятий отрасли со студентами и молодыми специалистами, о базовом летном, конструкторском и инженерно-техническом обучении детей.

На текущий момент в 8 школах Новосибирской области действуют специализированные классы по авиастроению. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Авиастроительные классы» на базе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Как отметил на пресс-конференции проректор по учебной работе НГТУ НЭТИ Сергей Чернов, в этом году более 350 школьников приняли в авиастроительные классы. Всего же в Новосибирской области действует 14 таких классов.

«Особенностью авиастроительных классов является эффективно выстроенная проектная цепочка «школа-университет-предприятия». Индустриальными партнерами проекта выступают Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина, Новосибирский авиационный завод им В. П. Чкалова, Новосибирский авиаремонтный завод. НГТУ НЭТИ как базовый в регионе вуз по данному проекту предоставляет образовательным учреждениям, с одной стороны, методическую поддержку, с другой стороны, материальную базу и кадровое обеспечение. Также проводим всевозможного рода активности, привлекаем студентов в работу со школьниками. Уверен, что в будущем проект будет прирастать новыми форматами», — добавил Сергей Чернов.