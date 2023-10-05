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Когда новосибирские школьники уйдут на осенние каникулы?

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Рекомендованные периоды отдыха установлены Минпросвещения России — точные даты каникул учебные заведения выбирают сами.

pixabay.com

В новосибирских школах осенние каникулы будут проходить с 30 октября по 4 ноября. Об этом пишет НГС со ссылкой на департамент образования мэрии.

Минпросвещения России рекомендовало школа установить следующие даты каникулы: с 30 октября по 4 ноября (осенние), с 30 декабря по 7 января (зимние), с 25 марта по 31 марта (весенние), с 1 июня по 31 августа(летние)

Длительность каникул должна быть не менее семи календарных дней. Однако точные даты начала и окончания отдыха школы определяют самостоятельно. Информация о сроках каникул должна быть размещена на сайтах учебных заведений.

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