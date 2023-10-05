Новый кампус НГУ строят опережающими темпами

Текущие результаты реализации проектов по созданию современных кампусов рассмотрели на совещании Министерства науки и высшего образования России под председательством главы Министерства Валерия Фалькова. В мероприятии принял участие председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука», губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Во время совещания подвели промежуточные итоги реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» в Калининградской, Нижегородской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской, Томской, Челябинской областях и Республике Башкортостан, отметили значимые достижения.



В частности, как сообщил генеральный директор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян, есть небольшое опережение по графику, порядка полутора-двух месяцев, реализации первого этапа проекта строительства кампуса мирового уровня НГУ: «Мы продолжаем стройку, идём на IV квартал 2024 года, как ранее брали на себя обязательства. Что касается второго и третьего этапов: строители приступили к монолитным работам, IV квартал 2025 подтверждаем. Отставаний нет».



«Подтверждаю, что работы идут с опережением», — отметил Андрей Травников.