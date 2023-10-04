Андрей Травников провел заседание Совета по научно-технической политике Новосибирской области

Под руководством губернатора участники Совета рассмотрели решение приоритетных отраслевых задач с учетом имеющихся компетенций научных и образовательных организаций, а также использование технологий искусственного интеллекта для развития Новосибирской области.

Во исполнение поручений губернатора по организации поддержки отраслевых научно-технических проектов, министерством науки и инновационной политики Новосибирской области подготовлена и направлена в адрес отраслевых ведомств анкета для проведения опроса с целью определения приоритетных отраслевых задач, требующих решения научно-образовательного комплекса Новосибирской области.



Результатом совместной работы представителей науки и образования, областных исполнительных органов стал перечень из 24 отраслевых задач в сфере транспорта и дорожного хозяйства, образования, сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, здравоохранения, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, экономического развития, охране объектов культурного наследия.



Обращаясь к участникам заседания, губернатор Андрей Травников подчеркнул: «Знаю, что у многих отраслевых министерств работа по исследовательским, научным темам велась и до этого года, есть соответствующие бюджеты, структуры в виде научно-технических советов. Здорово, что это работа продолжается.

Главная цель, которую мы ставим в этом году – научиться формулировать задания, возможным исполнителям исследовательских заданий – научиться принимать и исполнять эти задания, а также выявлять препятствия для исследований в интересах регионов, проблемные вопросы, которые мы могли бы продвигать на федеральном уровне».