Андрей Травников провел заседание Совета по научно-технической политике Новосибирской области

На заседании в том числе обсудили использование искусственного интеллекта для решения социально-экономических задач Новосибирской области.
Под руководством губернатора участники Совета рассмотрели решение приоритетных отраслевых задач с учетом имеющихся компетенций научных и образовательных организаций, а также использование технологий искусственного интеллекта для развития Новосибирской области.
Во исполнение поручений губернатора по организации поддержки отраслевых научно-технических проектов, министерством науки и инновационной политики Новосибирской области подготовлена и направлена в адрес отраслевых ведомств анкета для проведения опроса с целью определения приоритетных отраслевых задач, требующих решения научно-образовательного комплекса Новосибирской области.
Результатом совместной работы представителей науки и образования, областных исполнительных органов стал перечень из 24 отраслевых задач в сфере транспорта и дорожного хозяйства, образования, сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, здравоохранения, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, экономического развития, охране объектов культурного наследия.
Обращаясь к участникам заседания, губернатор Андрей Травников подчеркнул: «Знаю, что у многих отраслевых министерств работа по исследовательским, научным темам велась и до этого года, есть соответствующие бюджеты, структуры в виде научно-технических советов. Здорово, что это работа продолжается.
Главная цель, которую мы ставим в этом году – научиться формулировать задания, возможным исполнителям исследовательских заданий – научиться принимать и исполнять эти задания, а также выявлять препятствия для исследований в интересах регионов, проблемные вопросы, которые мы могли бы продвигать на федеральном уровне».
О ходе решения приоритетных отраслевых задач с учетом имеющихся компетенций научных и образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области доложил врио министра науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.
Доклад о приоритетных направлениях использования технологий искусственного интеллекта для решения социально-экономических задач Новосибирской области участникам совета представил врио министра цифрового развития и связи области Сергей Цукарь.
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