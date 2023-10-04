Ученые НГУ исследовали «элитный» курган раннего железного века

Археологические раскопки кургана № 51 саргатской культуры раннего железного века на могильнике Усть-Тартасские курганы (Вергеровский район Новосибирской области) проходили под руководством заместителя директора по науке Института археологии и этнографии СО РАН, академика Вячеслава Молодина и доцента кафедры археологии и этнографии Гуманитарного института НГУ, доктора исторических наук Людмилы Мыльниковой. Раскопки проводились ручным способом без использования техники, пишет сайт Новосибирского государственного университета nsu.ru.

Впервые для сибирского региона был исследован «элитный» курган саргатской культуры раннего железного века с многочисленными неграблеными погребениями, для которых получен статистически значимый набор радиоуглеродных дат и календарных возрастов, а также результатов анализа стабильных изотопов, выявивший особенности образа жизни усопших и хронологии погребений. Весь мультидисциплинарный комплекс научных работ выполнен в Новосибирской области.

Саргатская культура — культура раннего железного века, относится к культурам скифского круга. Ее население занимало огромную территорию между Ишимом и средним Иртышом, а возможно, простиралась чуть ли не до берегов Оби. Существовала более тысячи лет: ученые датируют культуру VII-V вв. до н.э. – III-V вв. н.э.

По количеству выявленных погребений, погребальному обряду и сопроводительному инвентарю обследуемый курган был отнесен учеными к разряду элитных объектов. В нем была обнаружена большая серия не ограбленных погребений, в которых захоронены дети, мужчины и женщины.