В Новосибирской области построят школу с теле- и фотостудией

В конце сентября этого года получено положительное заключение госэкспертизы, 3 октября выдано разрешение на строительство, в ближайшее время подрядчик – ООО «АМТ-ГРУПП» – выйдет на стройплощадку и приступит к работам.

Исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов отметил, что Новосибирский район в последнее время прирастает социальными объектами, в том числе образовательными учреждениями. В прошлом году введена в эксплуатацию школа в поселке Восход, сегодня в ней уже ведется обучение. В поселке Элитный активно строится школа на 550 мест. Практически одновременно начинается строительство еще двух школ по нацпроекту «Образование» – в селах Толмачево и Марусино. Оба учреждения после ввода в эксплуатацию будут способны принимать по 550 учеников в смену.



«Сегодня в селе Марусино активно ведется индивидуальное жилищное строительство, в основном строятся семьи с детьми, для которых новая школа в шаговой доступности – стратегически важный объект. Пока школьники получают образование в старой одноэтажной школе, которая работает на пределе возможностей, сегодня в ней обучается более 600 учеников. В следующем году для них откроется новая школа, оборудованная по самым современным стандартам организации образовательного процесса. Старое здание будет перепрофилировано», – отметил Дмитрий Тимонов.



По проекту в здании новой школы будут обустроены два спортивных зала с тренерскими, раздевалками и снарядными, тренажерный зал, актовый зал на 330 мест, учебные кабинеты, мастерские с инструментальными, лаборантские, профильный инженерно-технологический кабинет. Для развития творческих талантов детей по проекту в здании будут обустроены школьные фото- и телестудии.