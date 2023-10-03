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Каких учителей больше всего не хватает в новосибирских школах?

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Информацию о специальностях «в дефиците» опубликовала мэрия Новосибирска.

pexels.com

Стал известен список «дефицитных» учителей в новосибирских школах. Проект постановления о перечне «дефицитных» специальностей опубликован на сайте городской администрации, сообщает издание BFM-Новосибирск.

Воспитателям, поварам и самым востребованным учителям городских школ и детских садов предоставят возмещение расходов на аренду жилья в Новосибирске. Это указано в документе, который регулирует порядок компенсации расходов на найм жилых помещений для специалистов с нехваткой кадров в муниципальных образовательных организациях Новосибирска.

Перечень самых востребованных специалистов состоит из семи позиций. В учебных заведениях Новосибирска не хватает не только учителей, но и воспитателей, поваров и мойщиков посуды. Городские власти готовы компенсировать расходы на аренду жилья всем указанным специалистам.

Среди учителей особенно дефицитными считаются учителя начальных классов, преподаватели иностранных языков, математики и физики.

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